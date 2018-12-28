中共十八大之後持續擴軍的「大統戰」，在今年機構改革中進一步實質性做大。兼併國務院僑辦、國家宗教局，領導國家民族事務委員會，隨之而來的是其內設機構的膨脹，凸顯統戰部對眾多黨政工作的全面介入，成為黨權擴大的一個縮影。



自上世紀八十年代完善機構後，中央統戰部機構一直相對穩定。進入新世紀以來，統戰部經歷了幾次擴充。二○○五年增設七局，即西藏局，負責統籌涉藏工作。十八大之後，更是進入快車道。二○一六年組建八局（新的社會階層人士工作局），負責對私企和外企管理技術人員，律師、會計師等中介組織和社會組織從業人員，新媒體人員以及自由職業者的統戰。二○一七年再設九局，即新疆局。



今年三月將僑辦、民委、宗教局納入後，統戰部又成批量地增設十局、十一局、十二局。短短幾年時間，機構膨脹一倍。十局承攬僑辦併入的僑務工作，後兩個局則承辦原國家宗教局的業務。而僑辦原有的一些吹拉彈唱的事務，則剝離給中國僑聯，緩解了以往僑辦僑聯職責重疊、兩個神仙打架的尷尬。



綜合來看，大統戰格局出現許多新變化，首先是高層與中層、決策與執行融合。目前統戰部擎着三杆大旗，同時是中央統戰工作領導小組、中央西藏工作協調小組、中央新疆工作協調小組三個高層機構的辦公室。



在小組治國體制之下，是否有牽頭小組以及小組的規格層級，直接關乎各部委的權力含金量。如多年來中組部、中宣部之上，各有中央黨建工作領導小組、中央宣傳思想領導小組，均由政治局常委擔任組長。二○一五年，同樣由常委領銜的統戰小組成立後，作為具體辦事執行機構的統戰部水漲船高，有了與其他部門協調資源的平台。雖然橫向來看仍無法與宣傳、組織並駕齊驅，但縱向比較勢力已空前龐大。



藏、疆兩個小組辦公室則分別設在統戰部七局、九局，尤其是新疆辦的變遷，直觀折射了幾年來的權力洗牌。十八大以前「政法王」時代，新疆辦設在中央政法委，統戰部只是輔助陪襯。十八大後，改設到國家民委，統戰部有過問之權，如今又進一步收歸本部。



其次是指導與領導、一線與二線合流。統戰部原來對僑辦、民委、宗教局有業務指導關係，但這相對鬆散，後者幾個部門都歸國務院部委序列。如僑辦雖然肩負統戰職能，但列在「大外交」系統，以往例由主管外交的國務委員分管，民委、宗教局也都單獨負責一線具體事務。但今年改革之後，僑辦、宗教局完全併入統戰部，民委也完全成為統戰部下屬單位，只是名義上牌子還放在國務院序列而已。統戰部統攬黨務行政事宜，變指導為實質性領導掌控。統戰部紀檢組也對民委、台辦、僑聯、台聯、工商聯等大統戰系統實現反腐監督全覆蓋。



再次，統戰部對涉港澳台事務的話語權提升。在中央層面，因為港澳台工作還涉及政治、外交、安全等任務，相對複雜，尚具有一定獨立性。但在地方，港澳台則基本只有聯絡交流等事務性職能，故而在今年地方機構改革中進一步向統戰部聚攏，如寧夏新組建的港澳台辦公室，明確由統戰部管理。海南更是在省委統戰部附設台灣工作辦公室，完全將台辦作為其內部機構。



統戰在歷史上是中共團結民主黨派的工作，如今建國近七十年，經過歷次政治運動震盪，各民主黨派的政治臍帶早已割斷，完全不再具備政治影響力。如今做強「大統戰」，其目的乃在於加強對各種社會新興力量管控、開展政治維穩的需要。