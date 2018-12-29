功夫茶：停車場變補胎場　地政署淪懶政署

特衰政府開口埋口「地從何來」，又話「寸土必爭」，又話「見縫插針」，實際上就縱容不法之徒霸佔官地牟利，甚至喺停車場大搞補車胎生意都懶理。土地資源咁珍貴，呢個政府唔止唔加以善用，仲對非法霸地視若無睹，香港土地問題愈演愈烈就係咁解。



各位看官，冇花冇假，本報發現喺將軍澳工業邨就有一個公眾停車場，竟然被三個補胎檔同五金回收檔非法霸佔，情況起碼持續咗兩年咁耐，有補胎檔仲連霸四個車位都未夠皮，連附近約十米長嘅花槽都霸埋，喺綠化地帶擺放廢車胎同晾衫，簡直係自成一國，當政府冇到。記者現場目測至少有近一百條廢車胎，唔少仲堆到成個人咁高，部分車胎滿布積水，仲疑似有啲蚊嘅幼蟲游游吓，咁樣養蚊法，隨時爆發登革熱都有之，都咪話唔得人驚。



不過呢，港官睬你都傻，繼續將責任當波咁踢，地政總署話停車場係運輸署負責，運輸署就話有人佔用公眾停車場應該搵警方，警方就抄幾張違例告票算數，一味大講抄咗七百幾張告票，不過霸佔官地嘅檢控數字就一宗都噏唔出，擺明敷衍塞責。有區議員就鬧得啱，官老爺互相卸膊，兩年幾都打擊唔到非法霸地行為，執法懶懶閒，咪即係變相鼓勵其他人有樣學樣。



咁又係呀，淨係新界棕地就有唔少人將官地據為己有，非法開墾夷平做貨櫃場有之，用嚟搞野戰活動場地又有之。莫講話官老爺長坐冷氣房，對霸地問題漠不關心，就算知道都唔會積極跟進，好似石澳東丫背村咁吖，就有前高官同富豪過去三十年來不斷霸佔官地，將寮屋擴建成獨立屋，仲起埋私人碼頭添，地政總署一樣係隻眼開隻眼閉，唔係為霸地開綠燈係咩呀？



再講吖，地政總署連申訴專員公署、審計署點名鬧都當發噏風，試過有一宗喺鄉郊私人農地上建屋橫跨官地個案，違規霸佔長達二十年，地政總署先後視察九次都發現唔到，有唔少個案又拖延超過十年都未解決，問你服未，咁嘅廢衙門應該改名叫懶政總署就差唔多。不過話分兩頭，霸佔官地牽涉嘅利益唔嘢小，究竟除咗懶之外，背後有冇不可告人嘅交易，好值得執法部門查個明白囉。



講到底，霸佔官地問題嚴重，正係特衰政府管治無能嘅縮影。當假難民霸橋底建南亞村，不法商人霸停車場做生意，官老爺都管唔掂，呢個政府係咪有能力搞填海大project，都唔使多講喇。