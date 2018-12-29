神州觀察：洗腦式宣傳推銷　保健品騙財害命

隨着民眾健康意識不斷提升，各種保健品生意風生水起，惟在龐大利益驅使下，一些不法商家挖空心思搞虛假宣傳，無限誇張產品功能，以致普通保健品被吹噓為包治百病的神藥，誤導民眾，騙財又害命，可謂喪盡天良。



內地網上醫療諮詢平台「丁香醫生」日前發布公開文章，指控天津知名保健直銷集團誇大旗下產品療效，更有內蒙民眾誤信宣傳，為救身患癌症的年幼女兒而中斷原有治療，賣掉所有家當改用該集團產品，結果女童病情於數月後加速惡化，最終不治身亡，令人唏噓。



最荒唐的是，即使在女童病情持續惡化之際，該集團仍不失時機地為自己賣廣告，宣傳手法更是令人側目。該集團竟罔顧事實，公開對外宣稱女童已被治愈，並於網絡及其他宣傳材料中配上其平日健康生活照，涉嫌欺騙民眾，甚至威脅女童家人不要將事情鬧大，如此膽大包天，胡作非為，叫人無法想像。



眾所周知，內地保健品行業魚龍混雜，一些無良奸商覷準老百姓愈來愈注重健康養生的訴求，不惜以旁門左道大做文章。正如該集團推銷的一款鞋墊，墊在腳下能矯正羅圈腿，放在枕頭上能治失眠，夾在腋下能治心臟病；衞生巾能治男性前列腺；火療更具有「燒哪治哪」的神奇功效。普通的保健品經過包裝後變成了包治百病的神藥，所謂的百億商業帝國建基於吸血坑人之上，若非東窗事發，勢必繼續騙下去。



有病治病，無病養生，類似的洗腦式宣傳至今不知忽悠了多少人。事實上，所謂的保健品一直被國家定義為食品，真正具有保健功能的寥寥可數；況且保健功能亦非人人受用，搞不好還會弄巧成拙，養生不成反而有損健康，禍害無窮。近年保健品行業醜聞迭爆，虛假宣傳更是氾濫成災，譬如鱉精的成分只是糖精；老人家吃了鈣片「一口氣上五層樓不費勁」；高考狀元代言的補腦產品從未經國家批准；乃至頑症絕症皆可治療，為了賺取昧心錢， 功效可任意誇大，簡直匪夷所思。



為了把假的講成真的，讓民眾確信無疑，不少商家將大量資金投入廣告宣傳中，不惜以重金聘請明星代言，或是找來所謂的專家學者、醫學權威，通過各種渠道對民眾進行洗腦。這些名人權威為了金錢助紂為虐，淪為坑害百姓的幫兇。



更不堪的是，當局每每於事件遭曝光後才倉促應對，不是表示高調關注，就是迅速派員進駐調查，看似積極有為，其實不過搞公關騷。但凡出問題的企業，哪個不是前科纍纍，屢遭投訴，卻總能繼續為惡，所謂的監管從來都只是走過場。