世界視線：送美軍聖誕奇迹　特朗普投機本色

一向不按牌理出牌的美國總統特朗普，於拆禮物日（26日）又有出人意表舉動，沒有預先公布便突然造訪駐伊拉克阿薩德的美國空軍基地，這是他上任以來首次親身到戰區勞軍。雖然白宮聲稱是基於安全考慮才保密行程，事前有知會伊拉克總理馬赫迪，雙方因在會面場地未達共識才取消見面，但伊拉克政界對於「空軍一號」在國境自來自去，表達強烈不滿。目空國際形象的特朗普，不會介意被罵作「任我行」，外界揣測這次「特」急行程，顯然是送給軍方的一份人情。



特朗普上周剛宣布從敍利亞全面撤軍及裁減逾半阿富汗駐軍，導致國防部長馬蒂斯離職，馬氏在軍中資歷深厚，事件損害了軍方與白宮的關係，而一連串撤兵，難免令駐伊拉克美軍擔憂變成被遺忘的異域孤軍，總統兼三軍總司令這時卻突然攜同夫人前來基地慰問，逗留三小時與部隊打成一片，白宮上載將帥合照和自拍洋溢溫馨氣氛。特朗普表明美國不會做冤大頭，不做世界警察的同時，亦強調不會撤兵，保留伊拉克駐軍可作為牽制敍利亞的基地。這番講話，不但釋除士兵對前途的疑慮，也是一場自製的公關騷，藉機向世界公開辯護自己連串海外撤軍決定。公關手段不嫌多，返回華盛頓途中，他又飛往德國，探訪拉姆斯泰恩空軍基地的美軍。



華府停擺事件與撤軍風波，本來令美國總統腹背受敵，勢成孤獨的聖誕老人。想出把自己包裝成聖誕禮物這一奇招，或許是借鏡他的前輩、同樣來自共和黨的前任美國總統喬治布殊。○三年伊拉克戰爭爆發，漫長又折磨，備受壓力的布殊在感恩節突往伊拉克首都巴格達慰問士氣低落的美軍，成為第一位訪問伊拉克的美國總統，大振軍心，成功挽救民望。



商人總統任期只剩兩年，葫蘆裏賣的膏藥都是短線效益，這次親軍騷為其人氣扶了一大把，巧合地，近日跌得慘烈的道瓊斯指數於同日戲劇性反彈逾千點。一場拆禮物日奇迹，充滿投機色彩，特氏與軍方的隙縫也不會輕易就此抹去，然而此時此刻留守伊拉克的美軍，大概心裏都哼着「這個冬天不太冷」，至於明年會否改唱喬治米高的聖誕怨曲，此乃後話了。