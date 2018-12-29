對中國來說，東南亞的重要性應勝東北亞。



一是菲律賓，人口上億，也是東南亞往美洲的傳統絲綢之路，即使曾受西班牙與美國殖民，華人的文化與經濟影響力依然強大。問題是過去幾十年，或許囿於美國勢力，中國並沒有南洋戰略，也沒有對菲策略。儘管最近中菲關係扭轉，主因應是菲國內部因素，而非中國主動促成。菲國內部正形成新的形勢，抗拒美國與傳統大農場主利益壟斷的勾結，正好讓中國推動新的戰略來乘勢重建與菲的合作。



中國在南海吹沙填海建成海軍基地，既保衞南疆，也積極介入國際航運線的政治與經濟，北制日韓、東拒美國、西控越南，地緣戰略極其關鍵，若中國能拉攏菲律賓，南海便成內海，不再害怕美國的騷擾。



更重要的是，中國人口老化，勞動成本上升，與其把勞動密集產業轉移越南，倒不如轉移至菲律賓，以加工貿易協助當地經濟轉型，也借當地的工業化來推翻大農場主壟斷的局面，促使菲國的社會發展，甚至在當地協助推動主權國的各種制度建設，包括文化復興和國民認同。



從西班牙殖民地開始，菲律賓一直處於殖民、半殖民地的困境，各方面發展乏力，導致這個五十年代的亞洲富國在獨立後急速衰落。至於中國宣揚的絲路精神，不是美國式的文明衝突，而是文明合作，用中國的投資幫助別國從基建到經濟，再到社會文化的重建。中菲屬兄弟之邦，更應如此。