鄭若驊潛水多日後，返回香港交代她在「屈法枉法」方面「累積」的一堆破事爛事，見記者時玩的是以攻為守、氣燄囂張、咄咄逼人，還不停塗脂抹粉，把自己打扮成「不偏不倚、無畏無懼、一視同仁」的英雄。



她在UGL案「擅改檢控準則」，惡狠狠的反問「點解要另外尋求多一個法律意見」；她吹噓自己的獨斷專行、無法無天是「有擔當」；對社會各界對她上台以來連串執法不公、破壞法治的質疑，反認為「我希望大家唔好再將法律問題政治化」。鄭若驊的這番表演，可說愈描愈黑，激起更大民怨民憤，她的歪理謬說、擅改準則若能讓她得逞甩身，香港法治將受到更大破壞，距蕩然無存不遠矣。



人們要問，究竟誰在將「法律問題政治化」？究竟是誰以「政治因素」存心擺弄操控法律導致執法不公，法律面前的洋奴漢奸和權貴享有特殊待遇、獲得包庇，從而將法律淪為政治工具？



本報正論如下質問當可得出結論——同樣是佔中搞手，迄今只有九人被檢控，包括壹傳媒黎智英在內的另外三十九人逍遙法外，這該如何解釋？黎智英向反對派政客秘捐四千萬元，部分政客更「袋住先」，黎智英後來對此也直認不諱，最終卻因「證據不足」而全部獲放生，又該如何解釋？維持秩序的警員紛紛判囚，違法者獲輕判甚至免於起訴，「執法變犯法，犯法變英雄」，又該如何解釋？



是的，如果用鄭自我標榜的「不偏不倚」是解釋不通的，只有用「政治偏心」才能釋明。整個流程是，政治偏心介入了司法、擺弄了司法，從而作出政治偏心者想要的司法裁決，若被質疑，她就反誣輿情將「法律問題政治化」！她倒成了「受害者」！其實，她的這番操弄才是「法律問題政治化」的始作俑者，賴不掉的。