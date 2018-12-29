「沒有實力的憤怒毫無意義」，這是普京的名言。正是基於這種思維，俄羅斯即使經濟不怎麼好，照樣全力發展軍備，日前成功試射高超音速「先鋒」導彈，普京親自督陣，並宣布導彈已進入量產階段，明年就會正式服役，向美國亮劍示威的味道甚濃。「先鋒」導彈以音速五倍以上的速度飛行，可以突破目前世界上所有反導系統，美國的薩德變成廢物，老美豈能安枕？



別看美國到處耀武揚威，欺行霸市，實際上在和俄羅斯的軍事較量中從來佔不到便宜。俄羅斯吞併克里米亞，美國無可奈何，只能裝模作樣制裁一番；俄羅斯在敍利亞節節勝利，美國則搞得焦頭爛額，最後不得不宣布撤軍，連阿富汗也呆不下去了。所以說，惡人自有惡人磨。特朗普向來咄咄逼人，不可一世，但只能對着歐盟及日本這些所謂盟友的領袖擺威風，在普京面前他比任何人都乖，比任何人都聽話。



說到底，這個世界始終靠拳頭說話。普京的底氣正是來自俄羅斯的軍事實力，單是六千八百多枚核彈以及「先發制人」的核戰略，就足以令人望而生畏，如今又有高超音速導彈助陣，更是無人敢惹。相反，中國之所以備受美國欺凌，正是因為軍事實力仍遠遠不足，加上「恐洋懼外」基因作祟，在洋人面前總是挺不起腰桿。毛澤東時代自力更生，「寧要核子，不要褲子」，終於成功研製兩彈一星，今天中國整體國力與當年不可同日而語，反而處處看人臉色，仰人鼻息，可謂奇哉怪也！