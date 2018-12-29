經歷九合一選舉大敗，民進黨已正式宣告「死體化」。死體化乃日本用語，形容比跛腳更悲慘，目前蔡英文政府民望低迷，黨內四分五裂，加上國民黨收復過半縣市，民進黨六都只保住兩都，施政寸步難行。行政院長賴清德再被問到是否率領內閣「跳船」，曖昧聲稱「一輛列車有上車就有下車」，答案呼之欲出。



事實上，連有綠色背景的民調機構都得出蔡英文只餘下兩成民望的可恥成績，賴清德原本民望最高，但一損俱損下大受拖累。依照目前情況看，蔡英文想在二○年大選連任，門都沒有，民進黨最有希望就剩下賴清德，現在還不趕快劃清界線，隨時危及仕途。外間估計他先淡出蔡政府核心，休養生息，繼而以救世主姿態挽救民進黨參選總統，雖不中亦不遠。



問題是，民進黨這兩年多來倒行逆施，劣迹斑斑，所作所為對台灣傷害極大。單是台大校長「卡管案」磨蹭五百多日已可見一斑，貴為全台第一學府，校長遲遲不能上任，這顯然是個國際笑話。本來，教育歸教育，政治歸政治，大學既然按程序選出管中閔為校長，大學自主必須尊重，奈何綠營事事以政治先行，以管有藍色背景而無理刁難，直到九合一大敗，教育部才做出「聘管」決定，簡直是不見棺材不流眼淚。



兩年後總統大選，民進黨選情實在不容樂觀，國民黨朱立倫已率先宣布有意參選，時藍時綠的柯文哲亦蠢蠢欲動，賴清德做救世主可能只是一廂情願。