香江反對派自佔中一役元氣大傷，動員能力與往日不可同日而語，但仍然不停地舉辦各種示威遊行刷存在感。今年元旦市民又無法耳根清淨，惟與往年不同的是，過去民陣與港獨雖有默契，但遊行時仍會拉開距離，或中途加入，或排在隊前或隊後，散場時間、地點也不同，如今則公開同流合污了。



民陣召集人聲稱，歡迎不同組織包括港獨加入元旦遊行，並在遊行終點展開辯論。民陣仍強調「不認同港獨」，但支持港獨者有「表達異見的自由」，政府不應「打壓」。其實，道不同不相為謀，既然雙方「同道」遊行，辯論則是「相與謀」，顯見民陣已撕下泛民的外衣，露出了港獨的底色。



民陣本來是泛民大雜燴，每逢七一及元旦等重要日子就拉雜成軍。如今號召力大不如前，為求催谷人數，向幕後金主交差，莫說力邀港獨組織參與遊行，哪怕是本地黑幫、南亞假難民甚至中東恐怖分子，也是無任歡迎。民陣墮落自有其軌迹，但人們要問的是，為甚麼港獨違反《基本法》及憲法，踐踏中央紅線，卻仍可堂而皇之地招搖過市呢？為甚麼民陣蛻變為港獨的同道中人，將爭取民主普選的遊行變成港獨大合唱，當局仍發出批准書呢？



任何地方都有違法者，關鍵看執法者的態度，港獨陰魂不散，歸根究柢是港府縱容結下的惡果。