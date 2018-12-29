判斷問題須得因人因地而異，世界上大部分的女性都重視面部化妝，你如因此推斷中東一帶亦必如是，帶着大量化妝品到當地推銷，那就叫傻不楞登，事關中東女性偏偏跟其他地方不同，不少外出時是蒙着面的。同樣道理，世界上大部分政客都愛跟着民意尾巴走，但你若以為美國總統特朗普也是如此，便是完全「入錯線」。



美國沒有多少民意會支持總統干預聯邦儲備局，但特朗普偏要這樣做。近日，特朗普因邊境圍牆撥款問題跟民主黨爭持不下，不惜讓政府局部停頓，考諸民意，只有兩成半受訪者支持總統的做法，但特朗普有時就是愛跟民意對着幹。



以下的話，本欄也是老早說在前頭，你若摸不透特朗普的心，就搞不好對美外交，而中南海對特朗普的心理，肯定掌握得未夠透徹，致使在對美貿易戰中，我方要不斷退守。如果認為因美國主流民意反華，才促使特朗普掀起貿易戰，這便是誤判，權當美利堅的民意當真如是，也不代表特朗普就會跟大部分人的意見走。早前，中國罷買美國大豆，滿以為向當地農民施壓、動搖特朗普的票倉，他就會屈服，這又是另一誤判，效果卻是適得其反。



筆者早已說得唇焦舌敝，特朗普是以孩子打電子遊戲機的心態去治國，他喜歡挑戰一切難打的「大佬」，中國夠大，他就愛打，民意是否支持是其次。北京設法去動搖特朗普票倉，對其他美國政客可能管用，對他卻不行，此舉反而是加大了遊戲的難度及刺激性，讓侵侵打得更熱切投入。



若真是懂特朗普心理的，中國表面上就暫時不要做大佬，再讓時間使侵侵對反華的遊戲興致漸減，問題自然慢慢會解決。