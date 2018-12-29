《城市論壇》上周日就立法會修改議事規則進行討論，立法會議事規則委員會主席謝偉俊表示，議會內漸多肢體衝突，認為修改議規可令議會重回國際水準。



立法會至今仍未對議員行為不檢訂出一套懲罰機制，議員最多被逐離場，但過去有反對派議員拒絕離場，其他反對派議員隨之起哄包圍，需由保安抬走，期間發生肢體衝突，多次令保安受傷。立法會現時對議員拒絕離場束手無策，這種不履行議員職責又阻撓議會運作的行為，必須盡快遏制，有必要進一步修改議規，被逐離場的議員須「停賽罰款」。不少市民支持收緊議事規則，堵塞議員利用立法會做政治騷的漏洞。



縱觀全球，不少國家對議員擾亂議會的行為都施以懲罰。例如英國規定，議員首次被逐五天內不得返回議會，第二次被逐則二十天內不可返回議會，最高懲罰為整個餘下會期停職停薪；南韓一二年通過《國會肢體衝突防止法》，懲罰議員利用非法手段妨礙議會運作；美國一三年起對拉布行為作出限制，違法議員可能面臨停職停薪及罰款等處分；德國亦有對搞事議員處以停薪罰款的制度。外國議會都有嚴懲搞事議員的做法，香港搞事議員豈能置身事外？



已被DQ的長毛在論壇上指，市民手上的選票已是最好的監察制度，「下屆唔選佢」已是對議員的懲罰。這其實是長毛要包庇自己，若論議會不檢點行為，以他在任議員時最為離譜；再者，難道選民「下屆唔選佢」，就是否代表要讓搞事議員搗亂足四年？