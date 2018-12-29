二○一八年即將過去，豬年臨近，內地非洲豬瘟疫情不但沒有受控迹象，兼且有蔓延趨勢，本地豬農擔心病毒遲早殺到香港，以港產官僚的後知後覺，對食品安全把關的甩漏，豬農的擔憂可以理解，尤其農曆新年是生豬需求高峰期，酬神開年飲宴都少不了豬，若然豬瘟持續發酵，屆時全面停市，冇豬過豬年，想家肥屋潤都難，認真唔老黎！對業界打擊之大亦不難想像。



媒體的大事回顧，多離不開經濟。過去一年，在中美貿易戰、加息和前景利淡因素下，香港整體經濟在下半年顯著放緩，港府數度調低全年經濟增長預測，反映貿易戰對香港的影響已迫在眉睫。有專家預測，在不明朗因素籠罩下，本港的企業裁員、倒閉潮恐怕將在明年全面湧現！



回顧過去，盡是苦澀和無奈，而展望來年，仍然鬱結難解。活着，可真艱辛！過去一年，冇靈魂政府所謂的理財「新思維」得個「噏」字，扶貧無方，覓地無能；貧窮人口有增無減，基層等上樓愈輪愈長，民怨沸騰，而政府就搞個「明日大嶼」來「燃點你希望」。二、三十年後，當你仲有命睇到大嶼的一線微弱曙光，屆時大有可能已成「明日黃花」！



狗年將逝，民生仍多艱，基層領略不到政府如何「事不避難」，沒有甚麼話題可以「津津樂道」，年輕人即使大學畢業也看不到出路，人窮志短，三十歲以下的公屋申請者中，竟有近半擁有大專以上學歷。看官，昔日歲月靜好、被譽為「福地」的香港，現已不太宜居，叫人唏噓。至於政治風波，一味港獨議題已掀起層層惡浪。「賣港有獎、愛港要罰」！最難啃的是來了個僭建驊，佢知法犯法，大搞雙重標準，致使香江法治沉淪，核心價值變偏心價值。司法的正義、公信力在回歸後荒腔走板，一國兩制變形走樣，中央再不撥亂反正，民心回歸只能一直扯淡下去！