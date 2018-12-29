美國總統特朗普怒炒國防部長馬蒂斯，除了讓世人再次見識前者翻臉快過翻書的性格，另一耐人尋味的「劇情」，乃是特朗普的「後知後覺」。明明馬蒂斯的信批評特朗普的態度令盟友寒心，令敵人竊喜 （甚至連諷刺也不是），更毫不掩飾地說自己是與特朗普意見不合，特朗普起初還是發推文對馬蒂斯大加讚賞，彷彿事前完全沒有看過下屬的辭職信。



有人猜測，儘管馬蒂斯的辭職信並不長，只有寥寥數百字，但特朗普就是幾分鐘的閱讀時間也不肯花，他也是在看過電視新聞報道後，才「恍然大悟」馬蒂斯對他是如何不滿，遂決定加倍奉還。馬蒂斯想幹到明年二月，跟接任人無縫交接，體面離職？門都沒有。特朗普不僅讓馬蒂斯一月一日捲鋪蓋走人，還打破慣例，以國防部副手接任，潛台詞顯然是面對他多一刻也感到膩味。



許多人都知道特朗普以「推特治國」，但說特朗普以「電視新聞治國」，或者說是「霍士新聞治國」，同樣貼切得很。特朗普在競選總統時被問到從哪裏獲得軍事建議，就毫不諱言說「靈感」來自新聞報道或相關特輯，「你就會變成一個將軍」，這就是為甚麼他膽敢大言不慚地吹牛，關於IS，他懂的比將領們多。最諷刺的是，他經常狂罵CNN等媒體為「假新聞」，但其實霍士新聞的「準繩度」也不見得高到哪裏去。特朗普曾根據該台一檔新聞特輯，狠批南非當局強徵白人土地，聲言將「強力介入」，事後證明上述特輯內容有誤。



眾所周知，特朗普不愛閱讀長文，聆聽別人說話的專注力也有限，以致官員匯報時只能配以簡單圖表。特氏不信專家，單信個人直覺和名嘴言論，有人形容他像頭大象闖進瓷器店，如今尚有兩年任其橫衝直撞，世界還不知會亂成怎樣。