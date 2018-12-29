特區政府充斥冗員，高官固然不務正業，只識包庇權貴與漢奸，又或者匿在辦公室睇報道，也不負起監管責任，前線則最叻互相卸責，難怪接連出現非法霸地情況，這個政府連管理官地也一團糟，試問如何治好整個香港？



話說，將軍澳工業邨有公眾停車場長期被人霸佔，經營補胎及五金回收業務，情況持續至少兩年，就算市民報警，區議員投訴，港府都是隻眼開、隻眼閉，地政總署指該停車場由運輸署負責，運輸署指公眾停車場被佔用作其他業務，應該搵警方，警方則抄幾張違泊車輛牌後收隊，未有正視官地被霸佔問題。港產官僚大玩三角短傳，變相縱容非法霸地情況長期存在。



停車場泊位被霸，不但為司機構成不便，現場過百條棄置車胎，更加出現積水問題釀成蚊患，各界也見識過食環署防治蟲鼠如何不力，外判員工怎樣蛇王吞泡，港府縱容霸地已經離譜，更變相為登革熱病媒創造有利環境，威脅市民健康，則是錯上加錯。



坦白說，港府姑息霸佔官地的個案罄竹難書，本報月前就曾揭發柴灣公眾貨物裝卸區內，有人將泊位相連土地變身大搞「船廠」生意，負責監管的海事處辦公大樓距離「船廠」只有兩百米，官員也懶得執法，情況令人匪夷所思。此外，有人將政府批出的筲箕灣船廠用地，分租予他人經營車房，每月租金收入高達六十萬元，比起每年只需向政府交租十二萬元，大有錢途；至於鴨脷洲海旁道船廠亦有人向政府以月租一萬多元租地，再將泊位轉租，月袋可達十萬元。港府一再有法不執，若不是懶，就是「不近情者多藏奸」，值得廉署調查是否內藏不可告人的交易。