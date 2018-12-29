近年內地興起「不過洋節日」之風，連帶十二月底的聖誕節也被遏制，早年內地還只是推廣聖誕之名、圖維持年底的消費熱潮，近年去聖誕節之風更盛，今年更有部分城鎮出現破壞商場裝飾及花卉的事件。最令人受不了的，還是有建議把聖誕改為毛誕以作慶祝。



先談「不過洋節日」之風，內地走開放改革之路四十年後，國家層面已極力改變洋為中用的政策，近年中、洋分界更加明顯，從意識形態到文化傳承，都不斷提倡中國人有自己的制度、中國人過自己的傳統節假日、中國人穿自己的禮服，甚至中國人信奉自己的宗教。



於是，百姓放甚麼假、穿甚麼衣（西裝還是中山裝）、拜何方神明，都有引導。有批評指，內地趕絕聖誕節是因為缺乏政治自信，此說不是惡意貶損，便是無知。



懂得中共政治哲理的人都明白，共產黨向來排拒一切神明，去除迷信叫了幾十年，對耶穌誕辰怎會有特別感覺？換作其他宗教的慶典，結果也一樣。何況，一力宣傳中國夢的執政者不願看到西洋產品凌駕中華傳統，開展這一波文化與生活方式的逆襲，與其說是政治不自信，莫如說是文化不自信更貼切。



只是這股去洋化的浪潮，卻被某些政治擦鞋族或守舊派大加利用，更拋出聖誕變毛誕的建議，圖為中國再增一個政治節日！不過，反對毛誕的聲音更為強烈，一是毛氏功過備受爭議，歷史長河還存在極大的評價變數，何況貿貿然以一個幾十年的本土政治人物，來取代一個逾二千年宗教人物的誕辰紀念，將來會否令無數中國人尷尬呢？



中華歷史上的偉人多得很，實在沒必要選擇十二月二十六日來慶祝，或者，文化自信的頭一條，應是去政治、去擦鞋、去意識形態，讓國人能夠過一個舒心的節日。