世界視線：美大米輸出中國　未談判先勝一仗

中美貿易戰暫時停火三個月，原以為紛爭迭起的二○一八年可以平靜畫上句號，中方卻在這時出手，海關總署宣布，由本月二十七日起准許美國大米入口，打開接近十八年的關卡。



中國於○一年加入世貿組織，承諾開放糧食市場，每年按糧食消費量百分之五，從國際市場進口相關數量。但中美缺少植物蟲害相關協議，一直因此理由阻礙了美國大米輸華，想不到拉鋸多年，說放行便放行。自中美領導人本月初在阿根廷會面，協議貿戰停火，短短三個星期，中國已經先後三次進口美國大豆及計劃購買三百萬噸美國粟米，作為釋放善意的姿態來迎接下月的談判，力度上已不算輕微，這次更送上美國期待多時的大禮，買完大豆又買粟米大米，退一步或許海闊天空，退三步、四步呢？



作為全球最大的大米生產商，中國這方面的消費及進口量亦稱冠，去年大米進口關稅配額為五百三十二萬噸，其中以越南產大米最多，其次為泰國和柬埔寨。面對國際進口優質平價糧食競爭，近年國產大米價格大幅下降，農民生計受到威脅。以往用檢疫等技術理由阻止美國大米輸入，在美國角度看無疑是保護政策，有違反「入世」承諾之嫌。如今迫於形勢，把關口打開，對農民無疑是雪上加霜。



今次雙方同意進口條件只集中在檢疫要求，對於基因改造限制卻是灰色地帶。美國曾爆出黃金米風波，令人關注食物安全問題，內地網民紛紛留言，表示憂慮美國基因改造大米流入，損害身體。



人民的生計生活固然必須顧慮，但迫在北京眉睫的是經濟生死攸關的貿易戰談判。美國的立場很明確，必須根治對華的驚人貿易逆差，單在一七年已是破紀錄的逾三千億美元，特朗普曾警告狀況已達失控地步，中國必須盡快把對美貿易順差削減一千億美元，華府中人更放風目標是削減二千億美元，可見談判時開天索價是必然的事。美國寸土必爭，步步為營，中國卻是未談判已經輸了氣勢，怕就怕北京步步退讓，華府步步緊逼，貿易戰沒完沒了。