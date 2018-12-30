神州觀察：權貴二代青雲路　庶民子弟望門嘆

內地大學畢業生人數年年創新高，工作崗位卻未見增加，諸多無背景、無靠山的平民子弟就業無門，反觀有權貴背景的二代、三代們，不僅早早已定好崗位，邊工作邊進修，奔馳在仕途的快車道上，甚至當官也僅僅是他們的「社會實踐」而已。



福建省福清市人大常委會日前任命一名九○後女子袁琳為福清市副市長，官方公布簡歷顯示，她除了在美國讀大學，僅有兩年內地民企工作經驗，目前是北京大學光華管理學院在讀博士生。消息引發輿論熱議，網民紛紛質疑是否太草率。福州官方隨後回應，指她擔任副市長是福建省與北大合作引進在讀研究生從事為期十個月的社會實踐。



網友的質疑不無道理，福清是千億產值大市，當地還有在建核電站項目，經過人大任命的副市長責任重大，更何況還負責全市科技，結果是由一個幾乎沒有工作經驗的女生出任，且只是從事社會實踐、撰寫論文，是否兒戲，答案已不言自明。若她能勝任，那麼各省的副省長甚至中央部委的副部長，豈不是都可以讓在校大學生來社會實踐呢？



不怕官員太年輕，就怕官員有背景。事實上，真正引發公眾質疑的問題不在年齡，而是背景。該博士生有何背景不得而知，但作為「重要人才」，本該去貧困落後的地方歷練，即使數年前鄧小平的孫子回國當官，也要先到貧困縣基層掛職，而她卻直接到富庶的僑鄉福清當官，可見其背景也不一般。



近期以來，對於九○後一步登天的非議不斷，例如陝西、山東都被曝光有千億國企董事長等高管，竟然是大學剛畢業的九○後，各地官場科處級九○後也不在少數。其實，女博士生出任副市長，按照官方解釋，是內地官場「引進生政策」，即為培養儲備年輕幹部，直接引進在校大學生為地方官員，例如福州前年已任命一名北大九○後任副縣長。



問題是，「引進生」人選多由領導點名或授意組織部門推薦，且黑箱作業不用公開，因此這些「人才」基本上都是官員子女和親戚，或是官員朋友的子女，還有富商通過行賄以此渠道安排子女從政，即使個別人由學校推薦，也是家長買通校方而薦之。



顯然，「引進生政策」至今只是由少數人選人和在少數人中選人的潛規則而已，更已成為權貴二代從政青雲路上的快車道。而對每年七百多萬走向社會的普通大學生和辛辛苦苦工作多年的基層公務員來說，他們甚至連望塵莫及的機會都沒有。



正如內地網絡流行語所言，「人家有的是背景，而我有的只是背影」，所謂「中國夢」只屬於權貴階層，並不屬於普羅大眾！