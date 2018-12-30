正論：試看今日之特區　竟是誰家之天下

樹欲靜而風不止。前特首梁振英涉UGL案延宕多年，律政司早前以「證據不足」放棄檢控，本以為事件可以告一段落，不料程序瑕疵授人以柄，掀起滿城風雨，前律政司刑事檢控專員江樂士也不甘寂寞，前日批評律政司司長鄭若驊「不熟書」，昨日炮轟政務司司長張建宗「埋首沙堆」，儼然幕後特首、再生港督。人們不禁思疑，香港真的回歸了嗎？



香港有言論自由，梁振英UGL案誰都可以評說，不過江樂士並非一般人，他是前高官，以律政司舊人的身份批評現任律政司司長，連特區二號人物政務司司長也不放過，不僅「以下犯上」，更打破「不在其位，不謀其政」的政治倫理。江樂士「腳踩律政司司長、手指政務司司長」，這等威風，就是當年的港督也不過如此。人們好奇的是，江樂士是否再下一城，要將矛頭指向香港第一號的特首林鄭月娥，甚至拋身出來直接參選下屆特首？好戲在後頭。



其實，來說是非者，就是是非人，江樂士直指鄭若驊「不熟書」，暗射她不專業、濫竽充數、處事不公，但「熟書」的江樂士又何曾公正？當年《東方日報》功夫茶專欄出於民族大義，斥責為美國轟炸中國駐南斯拉夫大使館背書的李柱銘是「漢奸」，李柱銘竟勾結手握檢控大權的江樂士欲對東方下毒手，雖圖謀事敗，不了了之，卻已將餘孽與漢奸狼狽為奸的齷齪內幕暴露於人前。這些年來，江樂士不時指指點點，月旦時事，但總是親疏有別，偏幫反對派之心路人皆見，對於律政司同樣以「證據不足」放生梁振英UGL案及包庇壹傳媒黎智英的政治黑金案，江樂士對前者咬住不放，煽風點火，對後者不置一詞，足證其並非「不偏不倚」、「一視同仁」，而是雙重標準，有人說他是黎智英的總後台，外部勢力在港代表，顯然不是沒有根據。



由江樂士的說三道四，令人想起同樣好管閒事的末代港督彭定康。這些年來，香港每有風吹草動，彭定康都會及時現身說教，彷彿他依然是香港的主人，他曾多次以出書名義返香港，除了與門生故交敍舊，緬懷昔日光輝歲月，更會流連昔日留影的蛋撻店等故地，接受支持者簇擁歡呼。如今的彭定康垂垂老矣，但有江樂士之流繼續衣鉢，有大批熱切期盼大英帝國再次君臨的餘孽，有不時越洋哭秦庭的反對派政客，以及當初精心部署、關鍵時刻發揮作用的地雷，彭定康他日蒙主寵召，也必定含笑九泉。



香港特區就是這麼的怪異，彭定康、江樂士等殖民地前高官對香港事務指手畫腳，被視為理所當然，甚至被某些人當作聖旨來拜，反觀中央領導人或中央駐港官員就香港問題表達意見，則被指摘為干預香港內政；港獨政黨招搖過市，有的更打正旗號叫做「歸英黨」，反而中共在香港仍然見不得光；近年民調一再顯示香港人羞於認同中國人身份，甚至寧願以亞洲人、國際人自居，都不願被視為中國人，這是對一國兩制、港人治港的莫大諷刺。



鄧小平當年相信，英國人可以治理好香港，中國人也一定可以，因此制訂一國兩制、港人治港、高度自治及五十年不變的方針，但他同時強調，不要以為香港回歸後會一帆風順，中央該管的時候一定要管。可惜，過去的中央政府未能完整地理解鄧公指示，並將「五十年不變」錯誤地解讀為「五十年不管」，隔岸觀火，放任自流，回歸只是改換了一面國旗，其他的甚麼都沒有改變，呼風喚雨的還是洋奴漢奸，高高在上的還是港英餘孽，指點江山的還是洋人司機，備受打壓的還是愛國愛港者，導致一國兩制嚴重變形走樣，「港人治港」淪為「餘孽治港」甚至「洋人治港」，怎一個亂字了得！



有目共睹的是，港府一屆不如一屆，特首一蟹不如一蟹，管治無能，添亂有術，搞到香港沒有一日安寧，而司法刀把子掌握在別人手中更是亂象之源，港府對政治黑金案、佔中案的處理，讓人見識何謂「執法變犯法，犯法成英雄」；東方報業集團記者被壹傳媒黎智英刑事恐嚇案一拖再拖，彷彿石沉大海，則證明「反中亂港招財進福，愛國愛港一仆一碌」已是特區主旋律。更別說教育顛三倒四，未能為港人治港培養接班人，反而培育出一代又一代小漢奸，「漢兒學得胡兒語，卻向城頭罵漢人」的醜劇不時上演。



香港問題千頭萬緒，積重難返，港府自顧不暇也罷了，更莫名其妙地開門揖盜。南亞假難民如潮湧入，與本地黑幫勾結生事，打家劫舍，好勇鬥狠，製毒販毒，無惡不作，將香港攪得周天寒徹，雞犬不寧。臭名昭著的深水埗通州街橋底「南亞村」餘息尚存，「新南亞村」又在其他地方出現，警方昨日更在南丫島捕獲五名南亞毒販，足見這個治安毒瘤已擴散香港全身，而這一切都是港府姑息養奸的結果。都說不管白貓黑貓，捉到老鼠就是好貓，但香港連一隻病貓都沒有，鼠輩猖獗又何足為奇！



「試看今日之特區，竟是誰家之天下。」餘孽猖狂，洋奴當道，南亞幫作惡，幾股惡勢力瓜分天下，港人怨聲載道，這正是近年移民潮再起、中國人身份認同萎縮的深刻根源。眼看香港一天天沉淪、一天天腐爛，任何一位正義之士都會痛心疾首，北望王師又一年，既然中央不敢端正主人翁的態度，不敢旗幟鮮明地支持維護愛國愛港者，收回香港又有甚麼意義？