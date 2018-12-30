功夫茶：南丫島淪為毒竇　南亞兵賴死唔走

南亞兵殺入南丫島，南丫島遲早變南亞島。咪以為功夫茶貪得意唸口簧，隨住南亞兵團大舉湧入南丫島，呢個世外桃源早就變得烏煙瘴氣。就尋日之嘛，警方破獲涉及南亞兵團嘅販毒集團，起出毒品、違禁武器及仿製槍械等，問你死未。



係咁嘅，話說警方接獲線報，得悉南亞販毒集團喺島上非常活躍，尋日拉大隊踩上島拉人封艇，拘捕五名非華裔男女，成功瓦解呢個犯罪集團。聽阿Sir講，起出嘅毒品主要供應島上同鄉開迷幻派對，部分留來自用；至於武器同槍械，疑人就聲稱用於自衞喎，真係信不信由你。



睇到喇，被譽為世外桃源嘅南丫島都淪陷埋，改定名叫南亞島都得嘞。鬼咩，南丫島一來人口較少，南亞兵團可以為所欲為；二來主要係外國人居住，大家同聲同氣；三來租金較平，風涼水冷，點都好過瞓深水埗天橋底吖。



不過南亞兵團就話爽歪歪啫，香港市民就慘咯，想話放假見吓青山綠水，都要驚隨時受到南亞兵團騷擾。你知喇，一陣班大帝吸毒揩大咗，擸起架生互劈，唔殃及池魚都嚇餐死。呢一幕喺鬧市屢見不鮮，南亞兵團由油尖旺劈到入元朗，又由元朗劈番出油尖旺，南丫島點會例外。家陣仲要多埋毒品呢一瓣，外國常見嘅迷幻沙灘天體派對會唔會喺南丫島出現，冇人講得埋㗎。



真係唔講猶自可，愈講愈閉翳。香港呢幾年畀南亞兵團搞到雞毛鴨血，強姦非禮、打家劫舍、尋仇內訌、綁架勒索、製毒販毒、印假銀紙、食大茶飯，統統都有佢哋份。歸根究柢，咪就係多得港府效婦人之仁囉。高官仲講明要顧及假難民嘅人權，唔會重設禁閉營，即係繼續任由佢哋攞住張行街紙四圍走，咁搞法，想治安有改善都難。



功夫茶諗極唔明，到底港府係錢多人傻吖，定係嫌香港仲未夠亂。今個年度用於假難民嘅開支高達十四億元，幾年下來已燒咗五十億元銀紙，如果將呢筆錢用於扶貧或改善醫療，已經造福好多基層百姓，使乜搞到養狗咬主人咁慘情吖。唔係講笑，入境處話就話加快審核聲請個案，目前積壓個案回落至九百多宗，可惜只係朝三暮四嘅把戲，事關呢班大帝即使聲請失敗仍會提出上訴，上訴被駁回又可以司法覆核，沒完沒了，而且全部由納稅人埋單，搞到家陣仍有逾萬人滯港，衍生嘅罪案層出不窮，問你點頂。



嗱，新一年就快來臨，相信全港人都有同一願望，就係希望港產官僚唔好再假仁假義，快啲將呢班掃把星掃出香港！