南北韓舉行跨境鐵路公路的開通儀式。兩韓鐵路、公路本已存在，金大中時期兩韓鐵路亦曾通車，目前所為是恢復金大中時期兩韓的和解合作，把美國與南韓右派所作的破壞克服過來，更為明確和堅決地推動兩韓的連接。



海內外有人反對，不是因為對北韓存政治偏見，便是把兩韓統一看作對東北亞和中國的威脅。更有人強調兩韓合作難有進展，因為美國不會同意，故兩韓怎樣努力也是白費。這些批評源自對北韓的仇視，也是針對北韓的社會主義，但更深一層是服從於美國的世界霸權主義。兩韓合作或統一，美軍便要撤走，美國便不能主宰朝鮮半島的和平與發展。金正恩的大智慧是以核試和導彈逼美國談判，在與美國談判的同時，趁南韓右派政權崩潰，金大中政策回朝，而開展兩韓兄弟之間的和解。先解除兩韓的敵對，便可以在金大中當年的基礎上推進，不管與美國談判的成敗，借南韓和國際輿論來遏制美國。而率先表達誠意，可倒壓美國的假談判心態。



鐵路通，則南北韓人通、貨通，南韓的出口可以循北韓經中國西運，省了物流成本，也使北韓多了運輸中轉的收益。不過，北韓鐵路落後，難以盡快實現兩韓通運直達中亞、歐洲的目標，中國便應出手，與南韓合作，把首爾至平壤往新義州抵中國丹東的鐵路線複式化、電氣化，只爭朝夕地將之建成兩韓人流物流的大動脈，便可鞏固兩韓的和解、朝鮮半島的和平與發展。全球少有這樣影響深遠的鐵路項目。