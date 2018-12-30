根據律政司司長鄭若驊上台時鬧出僭建醜聞的經驗，只要她厚着臉皮，以「法律專業」為「防線」，經過一、兩次「解釋」、「交代」，不管輿情、媒體、議員再怎麼窮追猛打、質問都「不開尊口」、「不再露面」，就能最終混過去，好官我自為之也。



那次之後，鄭若驊成了香港有史以來「最廢」、最懶、最少出席立法會會議、最不敢見人的律政司司長，對此，鄭若驊是得意的，是自認為可以有效應付某些「風波」的。今次「放生黎智英、唔告梁振英、擅改檢控準則、人治毀法治」風波，她還想照辦煮碗，故記者會之後又隱身也。



看來，鄭若驊是有底氣加僥倖之心的。上次「過骨」，是特首林鄭月娥打算向反對派推銷「大和解」頻拋橄欖枝，反對派又肯做「枱底交易」，故鄭若驊有驚無險，輕易過關。然而時下風波，這一招恐怕不靈也。第一，今次「毀法風波」的嚴重性、破壞力遠甚於個人的「僭建風波」；第二，鄭若驊兩頭通吃、自以為「平衡之術」玩得很好的把戲得罪了全世界，「左中右」無人能放過她；第三，林鄭對她還有多少信心、值不值得保她，頗有疑問；第四，就算想保，林鄭還能想出甚麼餿主意和反對派「做交易」、想出甚麼「正當理由」向朝廷和港人作解釋都是問題；第五，經過一年的觀察和兩次「風波」的折騰，朝廷對鄭若驊是否適合出任律政司司長，不可能沒有深憂，就算不在政治上懷疑她，也會對其能力大打折扣。



鄭若驊若還有自知之明、還有一些自尊，就應該知道她的民怨民憤有多大，「墊司底」有多難看，社會各界都在籲請她下台，她已成了朝廷和香江府衙的政治負累，還想像上次似的蒙混過關、等人來保，是多麼的醜陋和羞家！