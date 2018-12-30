律政司決定不就前特首梁振英UGL案提出檢控，引起滿城風雨。前刑事檢控專員江樂士批評律政司司長鄭若驊「唔熟書」，對她不熟悉檢控政策感到驚訝，其實感到驚訝的何止他一人，掌管法律事宜的高官竟然不熟悉檢控政策，正如球證不熟悉球例一樣，豈非天方夜譚？



UGL案本來只是反對派用來狙擊梁振英的政治手段，一般市民並不了解，也不關心，惟經過鄭若驊這麼一搞，反而將該案帶入公眾視野，連帶梁振英也被推到風口浪尖。所以說，港產官僚沒有其他本事，只懂得添煩添亂。



德不稱其任，其禍必酷。鄭若驊顯然無法勝任律政司司長如此重要的職位，其僭建醜聞姑且不說，梁振英UGL案也先放在一邊，單是不斷放生漢奸黎等反中亂港黑手，就知道她根本無法維護法治，做不到不偏不倚，任由她胡鬧下去，核心價值勢必蕩然無存，一國兩制也勢必走樣變形。林鄭月娥等高官替她盲目護航，只能連自己僅餘的一點誠信也賠掉。



事實上，江樂士也不是甚麼善類。作為前朝餘孽的他，當年何嘗不是曾利用職權，與李漢奸狼狽為奸，企圖迫害正義傳媒？如今他義正詞嚴批評鄭若驊，其實是五十步笑百步而已。近年司法部門不斷上演放生鬧劇，包括涉及漢奸黎的政治黑金案、佔中案，以及涉刑恐東方報業集團記者案等等，江樂士從來沒有說句公道話，唯獨對UGL案指指點點，分明是選擇性針對。說穿了，餘孽和漢奸本來就是一丘之貉。