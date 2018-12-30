香港近年行背運，逢大型基建必出事。即將通車的中環及灣仔繞道和東區走廊連接路，繼被揭發嚴重漏水後，又被爆出施工質量有問題，涉事鋼架多個預製組件疑尺寸出錯，施工安裝時未能順利收緊螺絲，出現嚴重離罅。更不堪的是補救兒戲，僅以玻璃膠將被改大的接駁位螺絲封口，外界憂慮重達三十噸的鋼支架及巨型路牌在安裝欠妥下隨時坍塌，顯然不是危言聳聽。



基建做工馬虎、質量泥沙俱下、漏水當食生菜，幾已成為常態，但這些都不過是小兒科，最怕是危及結構安全。醜聞多多的港鐵沙中線工程，再有四支鋼筋螺絲帽長度不達標，最少的一條僅扭入九點四毫米，較標準足足少七成六，且迄今已有十支鋼筋螺絲帽不合格，「剪筋」的可能性愈來愈大。這樣下去，紅磡站月台結構是否可靠，誰也不能保證，信心危機更是揮之不去。市民對沙中線質量早就信心盡失，要挽救港鐵聲譽，除了拆卸重建，恐怕別無他法。



問題是，一旦拆卸重建，耗資多少、需時多久、由誰人埋單，根本無人說得準。正如高鐵工程超支近二百億元，立法會三年前已通過撥款，高鐵香港段也於今年九月通車，但港府至今仍未交代如何追回這筆款項，幾可肯定又是由納稅人付鈔，讓人再次見識肉包子打狗，一去無回頭。



香港社會問題千頭萬緒，安老、扶貧、醫療、教育等方面在在需財，港府偏偏斤斤計較，惟有基建糊塗帳最慷慨，市民交稅到底為了甚麼？