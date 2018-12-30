反對派抓住律政司放生梁振英UGL案程序上的缺陷不放，掀起滿城風雨，前刑事檢控專員江樂士不失時機地插上兩刀，左打律政司司長鄭若驊「不熟書」，右攻政務司司長「收聲」，好像老師教訓犯錯學生，又似港督訓斥做錯事的下屬，真是好不威風。



當然，來說是非者，正是是非人，「不熟書」的鄭若驊固然濫竽充數，「熟書」的江樂士其實也不是甚麼好鳥。一九九九年美國轟炸中國駐南斯拉夫大使館，事後辯稱「誤炸」，這本是掩飾之詞，但人稱「李漢奸」、當時仍是立法會議員的李柱銘竟然為美國的做法辯護，本報的「功夫茶」專欄直斥李柱銘賣國，更首次將漢奸的狗牌套在他的脖子上，這是出於民族大義，也是行使言論自由，不料李柱銘竟然勾結江樂士欲對東方下毒手，最終因東方據理力爭及輿論嘩然，江樂士才悻悻收手。



江樂士是個甚麼人物，由此可見一斑。退休後的他仍然不甘寂寞，鍾意扮專家，對香港司法運作說三道四，但何時發聲何時緘默是有講究的。律政司放生梁振英UGL案及包庇漢奸黎黑金案的藉口都是「證據不足」，江樂士對前者評頭品足，對後者一聲不吭，對律政司遲遲不處理漢奸黎恐嚇東方記者事件亦諱莫如深，無私顯見私。



有人評論江樂士對鄭若驊插背後刀是「餘孽鬥庸官」，可謂一語中的。