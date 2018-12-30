狗年將去，豬年快臨，這兩天筆者正閱讀流年運程書，但細讀者是完結在即的狗年運程，至於豬年的，就連買都還沒買。



君子盡人事而聽天命，對於來年運程，我從沒太大興趣知道，到年尾才回看全年預言，目的是檢視術數大師們的功夫深淺，最用心看的也不是自己生肖之吉凶，而是書中對世運、港運的預測。



在下詳讀的一本狗年運程書，傳聞銷量極佳，其中一項預言最讓我感興趣。大師說踏入二○一八及二○一九年，香港人談政治的熱潮將退，書中還生動地說，你若開口閉口講政治話題，人家會笑你「好out」。大師此言使我會心微笑，也慨嘆反對派的政治智慧竟不如「算命佬」。泛民主派昧於時局，不知天變地變，還以為不停炒作政治議題就可以贏得選票，卻不知自己的思想已經跟不上時代。



本欄老早指出，佔領行動一役已將不少民怨洩去，堵馬路、睡街道的行為，讓很多具反政府情緒的市民覺得已經玩夠，泛民往後會出現動員疲勞，繼續「逢中必反」更會使民心離散，如不多做正經事，便是自絕於民。此事昭昭明甚，就連算命佬都可以事前看出，所以我常說香港的泛民是瞎了眼睛。



我不相信大師是憑術數真功夫算出上述結果，應是用常理推斷的機會較大。事關考諸書中其他預言，十測七、八錯，料中的例如人民幣匯率將拾級而下，也可以是憑常識論出，不一定是用玄學占斷的。況且，幾年前我曾親眼看過這位大師替人算命，從頭到尾不敢論斷一句客人過去的經歷，全程都是在推銷增運產品。但就連這樣的人，政治觸覺也在泛民領頭人之上，反對派寧不哀哉！