二○一九年即將到來之際，保加利亞已故失明女預言家萬加的預言又再惹人注目。這位有「保加利亞千里眼」之稱的預言家，據說預言來年美國總統特朗普和俄羅斯總統普京都會遭逢劫難，亞洲將發生大海嘯，歐洲則會陷入經濟崩潰。老朽相信人性最複雜，而生活始終充滿變數，沒有所謂「睇死」這回事。正如有人所說，在自然界中，所有物種的區別就在於人類擁有自己的幻想和希望，無時無刻不在期望着改變自己的命運。



「歐洲龍婆」萬加有點像中國的「問米婆」。問米，古稱「問覡」，是一種透過靈媒作法與先人溝通的過程。萬加十二歲時在一場暴雨中離奇失明，之後不斷做夢，聽見聲音，看見幻覺，據說可與死去的人及植物對話，並準確預測將會發生的事。萬加的預言為何受人重視？皆因她曾準確預測好幾件大事：上世紀五十年代預告全球暖化及二○○四年的南亞海嘯；一九八○年預告俄羅斯的庫爾斯克號核潛艇爆炸並沉沒；一九八九年預告二○○一年的「九一一」恐襲；預測第四十四任美國總統為黑人。不過，「千里眼」也有失靈的時候，例如她曾預言奧巴馬將是最後一任美國總統。



萬加預言特朗普明年將因患上神秘疾病而失聰及腦部受創，然而，老朽目測特氏雖然年逾七十，但仍精力充沛，聲如洪鐘，除非有意外令他腦部受創，否則好難令佢失聰。至於普京遭遇暗殺也不是甚麼大不了的事情，據《外交政策》雜誌發布的「世界暗殺目標排行榜」，普京排名第二。老朽則認為，普京大難不死，必有後福。你看俄國有商店推出普京月曆，不但大受俄人歡迎，而且女粉絲特別多，更瘋賣到日本，普京是被「愛死」多過被「暗殺死」吧？



預言只能作為笑談，未來充滿變數，活着，最緊要抓住現在，且能自己作主，才有實質意義。