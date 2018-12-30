數二○一八年華府最重大軍事部署變動，非總統特朗普力排眾議宣布結束敍利亞軍事行動莫屬，其重大的意義在於，因回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）敗亡遺下的大片真空，競逐擂台少了一位舉足輕重的角色，一直對敍虎視眈眈的土耳其總統埃爾多安，面對特朗普突如其來一撤，顯得進退失據。



美國在敍只有約二千兵力，身嬌肉貴的美國大兵夥同敍國境內庫爾德武裝對抗IS。土方一口咬定，夥美作戰的敍國庫族武裝，與被土國視作恐怖勢力的土耳其庫爾德工人黨屬同一夥，美軍如今從敍戰抽身，埃氏理應放下心頭大石，向敍境幼發拉底河以東地區庫族的軍事行動如箭在弦。然而，就在特朗普宣布撤走在敍美軍後兩天，埃氏宣布推遲有關軍事行動。



坊間對此有兩種說法。有土國媒體引述知情人士指，特朗普拍板撤走駐敍美軍前數天與埃氏通電話，二人就敍利亞問題達成共識，促成特氏下決心從敍撤軍。有傳白宮幕僚為免埃氏反口，為特朗普準備了一份清單，這其中包括要求土方遵守承諾，不會在美軍撤走後打擊敍國庫族，特氏不加理會，繞過國安團隊一對一與埃氏「傾掂數」。



另一說法是，特朗普從敍退兵一石二鳥，一方面貫徹「美國優先」主張，拒讓美國子弟兵蒙受不必要損傷，另一方面向桀驁不馴的埃氏還以顏色。事實上，俄羅斯總統普京作為敍利亞阿薩德政權的大靠山，斷不會將敍國真空拱手讓人，美軍一走，俄國理論上是在敍最大「外部勢力」，土國輕率出擊，一旦惹怒普京，後果可大可小，特別是土國目前從俄進口大量天然氣，克宮使出「斷氣」招數，非埃氏所能招架。特朗普從敍撤軍，不無於俄土間製造對立、鞏固北約防線之用心。