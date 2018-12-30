律政司司長鄭若驊為律政司決定不檢控前特首梁振英收取澳洲企業UGL五千萬港元案解畫，辯稱只有案件涉及律政司人員才要外判或徵詢獨立法律意見，引來前刑事檢控專員狠批其對檢控政策不熟悉。



沒錯，從立法會司法及法律事務委員會今年二月的會議文件可見，律政司在六項不同情況下會就案件外判或徵詢獨立法律意見，包括可能予人有偏袒的觀感，或出現利益衝突，鄭若驊說的涉及律政司人員，只屬其中一項。值得留意的是，高等法院月前才指律政司錯誤理解「不誠實取用電腦」罪，對待法律條文也可以愛怎麼解就怎麼解，可以想像得到，對於徵詢獨立法律意見的指引亂解一通，亦只不過是這個沒有最荒唐、只有更荒唐的部門，發揮「差不多先生」精神而已。



當然，正如特區政府中失言多過食飯的運房局局長陳帆，總愛在出醜後澄清只是一時口誤，鄭若驊也有可能僅是「口誤」，除非是腦退化，否則怎會在六項中只記得一項那樣不濟？不過，口誤背後也有古講，根據心理學家佛洛伊德指出，一個人平時不經意出現的口誤、筆誤及動機性遺忘等，絕不是無意義的，而是受到潛意識所影響。



眾所周知，鄭若驊近日除了要為UGL案解畫，尚要就其名下寓所僭建一事甩身作回應，究竟她說的「除非案件涉及律政司的同事，律政司才會徵詢獨立意見」，是針對UGL案還是她涉及的僭建畸士？是否為了硬銷律政司「不偏不倚、無畏無懼、一視同仁」，於是對記者提問「錯誤理解」，索性混為一談？畢竟人們只看到UGL案中，律政司更應徵詢獨立法律意見而不做，曾教人「轉移視線」的鄭若驊遂使出了看家本領。