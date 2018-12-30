二○一九年將至，平安順利踏入新一年是眾人之願，但此願對不少美國人來說，卻是奢望。特朗普與國會拗手瓜，令美國八十多萬聯邦政府員工不是被欠薪，便是放無薪假，以致不少人要撲水迎新年，富裕的美國竟有大批冇糧出便斷炊的公務員，特氏還沒讓美國更偉大，已讓美國人露老底！



美國政府停擺後，表面上仍運作有序，但對經濟及民生的打擊卻要延後浮現。今次大批美國公務員、聯邦政府員工「被停薪」，生活影響極大。一周過去，有美國公務員家庭已撐不住了，斷炊傳言不少，有人更把值錢的物品拎上網拍賣，也有人趁無薪假做臨時工，幫補生計。還有不少家庭埋怨股市日日下跌，連套現維生都變成奢望。



冇糧出的痛苦，打工仔都不願嘗！但大批美國公務員家庭剛冇糧出，已需撲水救急，這批屬於美國中產的核心家庭財政尚且不健康，遑論其他基層家庭？似乎，美國政府停擺揭了大量美國公僕家庭的老底，也讓美國人財政不健康再次嚇驚世界。特朗普與國會誰先跪低？不知，但特朗普害人終害己，咎由自取已成定局。



美國人喜消費，不喜儲蓄，一三至一七年，美國人的儲蓄率僅百分之五至七，之前曾低至百分之三。人無餘錢，家無餘糧，一旦手停（即使是被迫停），口停還會遠嗎？



國際貨幣基金組織的研究指全球居民儲蓄率約兩成半，習慣勒緊褲頭帶的中國人在儲蓄率方面是好孩子，長期維持五成左右，民眾到手的收入近半用作儲蓄，近年內地樓價飆升，市民借貸率大增，儲蓄率節節下跌，但仍徘徊四成上下，與美國人的大花筒呈兩個極端。



儲蓄率既是財力，也是能力，現在更成了不可小看的軟實力，它代表一國人民對抗意外衝擊與危機的能力，中美貿易戰，長期打下來還是人民能力決高下。