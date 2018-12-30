往事餘山色，流年是水聲。二○一八年即將成為歷史，回望這一年，從國際政治舞台到經濟金融領域，無不風起雲湧，烽煙四起；而展望未來一年，全球政經形勢依然波譎雲詭，變幻莫測，這注定又是動盪的一年、艱難的一年。



過去一年世界發生了許多大事，中美博弈貫穿了始終。美國為了維護世界霸權，對中國展開全方位打壓，除了發動前所未有的貿易戰，在政治、軍事、外交、科技等領域也步步進逼，導致中美關係面臨建交以來最嚴峻的局面，也為全球帶來不穩定因素。



貿易戰爆發初期，美國股市一枝獨秀，屢創新高，特朗普為此沾沾自喜，將之歸功於自己，並揚言貿易戰「很容易贏」。然而好景不常，美股十月攀上高峰後即掉頭回落，很快便消耗掉全年升幅，其中兩大指數更曾先後步入技術性熊市，進一步引發市場恐慌情緒。即使聖誕過後美股出現報復性反彈，也無法扭轉頹局，金融市場有如驚弓之鳥，任何風吹草動都足以引發激烈震盪。



美股上升，特朗普歸功於自己，美股下跌，他卻歸咎於聯儲局。而聯儲局似乎也刻意和他唱對台，一方不喜歡加息，一方偏偏要加息，雙方矛盾激化，反過來為金融市場添煩添亂。更何況，美國的問題遠遠不止這些，府院惡鬥加劇，聯邦政府因為「美墨圍牆」興建費用問題談不攏而停擺；白宮內鬥不休，高官相繼離職，管治團隊有如一盤散沙。所有這些政經人禍，都是特朗普一手製造出來，美國經濟何堪如此折騰？



無獨有偶，作為世界第二大經濟體的中國同樣面對種種內憂外患。多數分析均認為，中國樓市投資氣氛冷卻、內需難以提振、信用緊縮等等，導致經濟下行壓力愈來愈大，加上貿易戰的衝擊，更是雪上加霜。最令人擔心的是，一旦中美貿易談判無法在預定時間內達成協議，明年貿易戰勢必進一步升級，屆時不但中美經濟當災，全球都會遭殃。



君不見，儘管中方已積極回應美方訴求，包括降低美國汽車進口關稅、重新購買美國大豆等，惟美國欲壑難填，似乎仍不滿足。美國白宮國家貿易委員會主任納瓦羅咄咄逼人，聲稱美國在與中國的貿易談判中不會接受「折中措施」，中國必須解決美國關注的所有問題，雙方才有可能達成協議。聽其口氣，不僅僅要求中國進一步開放市場，更企圖強迫中國改變經濟體制，一切聽從美國指揮，任由美國宰割。這個如意算盤無疑打得很響，但中方根本不可能答應其無理要求，更不可能改變自己的發展道路。習近平日前強調，「該改的、能改的我們堅決改，不該改的、不能改的堅決不改」，這番言論已清楚表明，中方不會毫無原則地妥協退讓，如果美方繼續蠻不講理，貿易談判一拍兩散的可能性極大，而這將是全世界的災難。



事實上，除了中美貿易衝突之外，美國與歐盟、日本也有貿易糾紛，加上英國脫歐危機、歐洲投資疲弱、美國企業盈利下降、發展中國家高負債等等，都成為明年經濟的負面因素，難怪國際貨幣基金組織等機構一再調低全球經濟增長預測。有人形容為「經濟寒冬」，雖不中亦不遠。



覆巢之下，豈有完卵。香港作為細小而開放的經濟體，夾在中美兩大巨人之間，根本無法獨善其身，中美博弈愈激烈，香港傷害愈嚴重。有調查顯示，五成受訪市民預期香港明年整體發展會惡化，近六成市民對經濟前景及民生改善無信心。顯而易見，港人不只擔心外圍環境惡化帶來衝擊，更擔心港府沒有能力防範危機，面前不確定的一年，大家只能自求多福。