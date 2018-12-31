東北亞的關鍵是朝鮮半島，朝鮮半島的關鍵是北韓。北韓金正恩的奇招把美國在東北亞的部署全部打亂。外交與區域政治的主動權在金正恩之手，而不是在那狂妄自大、卻不懂政治的美國總統特朗普。



只要北韓堅持與南北韓和解穩步地前進；與美國繼續談判，也可釋出好意，不用管美國的舉動。一拉一推之間，特朗普便不知所措。既不能打，制裁亦沒用，特朗普面對的國內外問題愈多（不少是他製造出來的），便愈沒法專心與金正恩周旋。南北韓可不理美國有否反應，穩步推動和解和合作，盡快在制度與政策上成事，不讓美國及南韓右派有機會反應過來。



若中國和俄羅斯順應金正恩造就的勢，加入協助北韓，也支持南韓，兩韓和解的局面便可鞏固起來，也可避免重蹈金大中、盧武鉉的失誤。有勢不用，便會予人有機可乘。



現時特朗普當上美國總統，正給兩韓一個千載難逢的政治窗口。美國政策混亂，內鬥不已，正是兩韓加快和解合作的大好機會。中俄兩國、特別是中國，不可能不同時借北韓之勢，從根本上改變東北亞之局。一是發揮南北韓的經濟互補，以北韓助南韓壓倒日本的經濟。二是把美軍從東北亞趕出去，回復區內國家的獨立自主，也可從根本消除區內戰爭的威脅。南北韓無核化，日本也不能不無核化。三是中國東北與俄羅斯遠東地區和南北韓合作，成自由貿易經濟區。