鄭若驊「放生黎智英、唔告梁振英、人治毀法治、有錯死唔認」，天怒人怨，掀起軒然大波，左中右各界皆曰此僚必須辭職下台，然特首林鄭還是一味死保，聲稱鄭若驊UGL案不外聘法律意見的決定「並非不能理解」，稱這是「專業判斷」、「不存在政治考慮」，指有人在無其他證據之下，不斷向律政司司長施壓，對香港法治無任何好處、「感到擔心」云云。



林鄭月娥把鄭若驊見記者時死不認錯、倒打一耙的謬說歪理重複一遍，以為憑其特首之尊，就可讓此風波「告一段落」，再次保鄭若驊過關，同時卸掉自己「用人失察」之責。



這場風波之所以鬧得這麼大，鄭若驊千夫所指，並非只是因「唔告梁振英」而起，背後有錯綜複雜的原因，有多樁「該告唔告」、「選擇性執法」、「法律面前人人不平等」案件的影響，有林鄭月娥用人不當、鄭若驊本人自身不正及「僭建醜聞」的影響，這些因素合成了這場風波，林鄭月娥的所為正是其中的重要因素，起了重要作用。現在她不願香港法治遭到破壞，不顧滔滔民意，再次死保鄭若驊，當然也是「並非不能理解」也。



林鄭月娥和鄭若驊對事情的反應都很害怕和政治有甚麼關係似的，一個說「不存在政治考慮」，一個說「希望大家唔好再將法律問題政治化」。然而，她們愈這樣說，愈讓人覺得很心虛。一年來律政司放生黎智英和反對派「黑金政治」、放生佔中搞手、打壓香江正義媒體等大量事實證明，「偏心政治」早已深深介入了「司法程序」，介入了各種政治敏感案件，早已成了某些人玩弄法律的政治工具，他們早已是「法律問題政治化」的操盤手，只是他們從來不敢承認這些，而是用所謂「司法專業」為自己的「政治考慮」打掩護、做包裝！