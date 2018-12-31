一年容易又除夕。此時此刻世界各地正以不同方式迎接二○一九年，其中紐約時代廣場的水晶球倒數主題是「和諧」，這無疑是一個良好祝願，可惜當今世界最欠缺的恰恰就是和諧，而美國也恰恰就是導致世界不和諧的主要因素。



過去一年可以說是動盪的一年。特朗普將「美國優先」發揮得淋漓盡致，將國際規則棄如敝屣，動不動就退群、毀約，攪得天翻地覆，世界秩序完全亂了套。尤其是一場前所未有的貿易戰，不僅摧毀了行之有效的世界貿易規則，而且硬生生扭轉了經濟發展勢頭，中美兩國固然齊齊受損，全球經濟也同樣遭殃。即使美國國內也談不上和諧，社會撕裂、兩黨惡鬥、府院相爭、白宮內訌、人事傾軋、政府停擺……沒有最亂，只有更亂。



展望未來一年，情況更加難以樂觀。就算中美能夠達成貿易協議，美國也不會改變遏制中國的基本國策，雙方博弈仍會一直持續下去；萬一雙方無法達成協議，貿易戰勢必進一步升級，甚至極可能演變成全面對抗或冷戰，這將是全世界的災難。根據美方咄咄逼人的姿態，以及特朗普反覆無常的個性，出現這種結果不是沒有可能。經濟學者和金融專家對來年經濟大多抱持悲觀看法，並非杞人憂天。



香港就更不用說了，作為細小而開放的經濟體，夾在中美之間本來就不能獨善其身，加上本身問題多，外圍稍有風吹草動，香港都將首當其衝。對於港人來說，二○一九年注定又是艱難的一年。