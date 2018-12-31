「僭建司長」鄭若驊放生梁振英復放生自己，並「僭建」外判法律意見新準則，聲稱只有案件涉及律政司人員才需外判法律意見，否則一律由律政司說了算，結果不止反對派群起攻之，前刑事檢控專員江樂士亦加入批判行列，直指鄭若驊「不熟書」。



鄭若驊擺出「我就是法律」的架勢，官字兩個口，法律面前人人不平等，激起滔滔民怨自不待言。但如果說鄭若驊其身不正，江樂士何嘗不是一丘之貉？九九年發生美國濫炸中國駐南斯拉夫大使館事件，東方本着民族大義，在「功夫茶」專欄發表「李柱銘做埋美國發言人」的文章，李漢奸老羞成怒，私下向時任刑事檢控專員江樂士投訴，更透過江樂士將案件轉交警方處理，警方欲以「刑事煽動罪行」迫害東方。要不是東方據理力爭，激起輿論嘩然，警方不得不放棄調查，被律政司冤枉的恐又多添一員。



洋人餘孽在香港回歸後也不願意返回英國老家，原因不言自明，正是享受慣了在香港的特權。江樂士以前是律政司高官固然威風八面，現在不在其位，也可享受指點江山的快感，有人質疑他想做「幕後特首」、「再生港督」，可謂一語中的。試想想，這些洋人餘孽回到英國，不就是退休等死的倫敦「維園阿伯」嗎？會有人看他台戲嗎？



說到底，香港勝在多洋奴走狗，對洋人言聽計從。末代港督彭定康也是一樣，不對香港事務說三道四，不得到一班走狗漢奸簇擁附和，不能刷存在感。