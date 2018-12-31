美國農民一度淪為中美貿易戰的磨心，美國中期選舉期間，中方特別在其農業州打廣告，宣傳貿易戰損害美國農民利益，特朗普則指摘此舉是干預美國大選，企圖令他失去農民粉絲。美國大豆價格的確因貿易戰而下跌，豆農們的確很徬徨，即使特朗普緊急撥出一百二十億美元助農基金，仍然彌補不了貿易戰的損失。



才不過幾個月時間，形勢丕變，中國不僅重新入口美國大豆，更加碼入口美國粟米及大米，其中入口大米是十八年來的第一次，事關中國加入世貿後，一直以檢疫為由將美國大米擋於門外。此一時也，彼一時也，既然中國向美國大米敞開大門，相信將有更多美國牛肉、豬肉等產品會湧入來，而有了中國十三億人民的龐大胃口，美國農民想不發達都難。



特朗普兌現了其競選承諾，攻開了中國市場的銅牆鐵壁。相信美國農民都會由衷感謝特朗普，認同他是美國有史以來僅次於華盛頓的好總統，並支持他連任。



只是，當價廉物美的美國農產品湧入中國，種田變得無利可圖，中國農民還可以靠甚麼養家餬口，今後還會有人種莊稼嗎？當中國最後一批農民都離鄉背井到城市找活路，中國糧食由自給自足變成高度依賴進口，就會被美國掐住脖子。哪一天美國不高興了，有如斷絕晶片供應一樣斷了中國的糧食，咋辦？