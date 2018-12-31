這一、兩年，不少香港人對政治漸生冷感，還有政府高官可以讓市民罵得起勁的，這人大抵十分該罵。近日，全城都在討伐律政司司長鄭若驊，說她該告者不告，為官態度傲慢。



鄭司長罪名不少，不分左、中、右政見的人士普遍批評的，主要有四樣：第一，對前特首梁振英的UGL案不予起訴，律政司作決定前打破了過去慣例，沒徵詢獨立法律意見，只由司長說了算；第二，鄭若驊在屯門的住宅曾有僭建物，但律政司徵詢法律意見後，決定不起訴司長；第三，公布上述決定時，鄭若驊在休假，被指是為逃避質詢；第四，司長擅自改變傳統，說除非案件涉及律政司內部人員，否則不會徵詢其他法律意見，還辯稱此舉是表示有擔當。



姑且當鄭若驊這樣做是有理或有苦衷，但就不能把事情做得冠冕堂皇一點嗎？有時政治就像一場戲，會演的人才能站在台上，否則就該走下台來。UGL案就算不想告，也可以找認為不該告的法律意見，譬如有曾任大律師公會主席的人士認為此案不易入罪，司長找來這類意見，不就可以充撐場面了嗎？她偏要予人口實，這就叫連戲都不會演。



無論案件是否涉及自己，律政司司長都應先徵詢獨立意見，一視同仁，別人便不好說甚麼。既然能做出冠冕堂皇的樣子，就不怕受質詢及休假逃避，可第一時間面對記者，上述的第三項批評也就不存在了。



兩宗敏感案件在徵得其他意見後「脫掉了」，司長再宣布新決定，稱日後的律政司會自行擔當責任，案件如非涉及該司人員，將不再尋求獨立的法律意見。這樣做就會顯得光明磊落一點，旁人即使想攻擊，也較難找到缺口處了。