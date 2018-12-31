民主黨早前宣布成立「國際事務委員會」，稱旨在讓國際了解香港狀況。民主黨雖說是要「如實反映香港情況」，並非想觸動中央政府神經，但是卻又要求中央「不要違反『一國兩制』、『港人治港』、高度自治原則」，其目的顯而易見。



民主黨成立「國際事務委員會」，企圖與美英等外國勢力建立更加緊密的關係，並跟「本土派」搶奪輿論話語權。民主黨近年被「本土派」及「港獨派」奪去不少支持者和選票，是否想藉成立這個委員會，爭取外國以至「本土自決派」的支持？



胡志偉連任黨主席時指，民主黨往後要做好「未來中港關係的論述，包括聆聽對本土議題的聲音」，「不同人對『本土』有不同理解，有人認為是『港獨』或『自決』，有人認為是為香港利益做最大努力」。他強調，要先為「本土」概念作沉澱和理解，否則會跌入「語意誤區」。民主黨一向是反對派內政治路線較溫和的政黨，但近年黨員行徑愈趨激進及譁眾取寵，「釘書機釘大髀反高鐵」、「峯搶手機」等事件叫人瞠目結舌，今後更可能為選票走向更極端的「本土」路線。



反對派多年來勾結外國勢力，為了向特區及中央政府施壓，不惜在多個議題上乞求外國勢力「損港遏華」。近期中美關係轉趨緊張，美國更開始打「香港牌」，全面打擊中國發展。如有黨派選擇靠攏美國與自己國家作對，實在是最大的錯誤。任何黨派投靠外國勢力，損害香港利益，只會與香港主流民意愈走愈遠。