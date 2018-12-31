天下有道，則庶人不議。然則，特衰政府出了個自把自為、自以為是的律政司司長鄭若驊，佢出來解畫何以不檢控前特首梁振英UGL案，僭建驊不但愈描愈黑，而且氣燄囂張，對記者指手畫腳，確實有「我就是法律」的架勢！



林鄭日前出來為鄭若驊護航，死攬佢眼中「專業」嘅律政司司長，而前立法會主席曾鈺成又開腔，指有別於過往牽涉高官案件，律政司會尋求法律意見的慣例，鄭若驊未曾與梁振英共事，無上司與下屬的關係，梁振英亦已非特區官員，是以律政司就算冇外聘法律意見也是合理云云。咁多「奶油」，我就信佢「不偏不倚、一視同仁」？



阿哥，你唔好蝦我讀書少又年紀老邁，鄭若驊至叻巧言令色，整色整水，佢有時想以霸氣蓋住記者的正常發問，有時又如一具破舊的錄音機，不停重複說十二月中發出的新聞稿，已經解釋清楚：以前的律政司司長尋求外間的法律意見，可能有自己的原因，她不會評論對錯。



喂！呢啲官腔，好心慳啲喇！正如有論者話齋：傳媒公審並非法庭陳詞，市民期望透過鏡頭，了解律政司的政策，鄭若驊不解釋、不評論，只一臉傲氣與不屑，只會令人感到佢不但卸膊、冇擔當，而且強詞奪理，你話如何服眾，如何叫老朽條氣會「順」？有媒體翻查紀錄，指出前特首曾蔭權一五年十月被控，時任律政司司長袁國強未曾與曾蔭權於同屆政府中工作，也非由曾任命，情況同梁振英及鄭若驊並冇分別！但袁則有外聘法律意見。可見僭建驊不過是自訂檢控政策！講到尾，僭建驊聲大大，卻冇貨賣。林鄭死攬住呢件左中右都聲討嘅「惹火尤物」，該檢控的玩放生，正義傳媒卻屢遭無理打壓；妖孽為患，是非顛倒、黑白不分，香港的法治核心價值已淪為偏心價值，司法的公平正義隨風而逝，夕陽西下，氣魄不壯！老朽條氣好唔順！