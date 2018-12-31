脫歐爭議持續發酵，英國政壇鬧劇不斷，首相文翠珊內外交煎。對外，要求重新談判脫歐協議遭德國總理默克爾斷然拒絕；對內，硬脫歐勢力與覬覦首相寶座的政治力量，堅決認為總能得出比目前更好的「脫歐協議」，逼迫文翠珊交出更佳方案。脫歐硬着陸一旦出現，英國經濟勢成陪葬品。



英國脫歐明年三月底才生效，而英國國會因假期待明年一月初才恢復議事，但文翠珊似乎破罐子破摔，對「無序脫歐」打定輸數，公布一系列應急措施如英軍逾三千名部隊候命、撥二十億英鎊以備不時之需、發表指南助民眾和商界趨吉避凶等。



英國一旦無序脫歐，英國與歐盟之間的客貨進出、航運經商以至金融服貿料將大亂，釀成雙輸。當文翠珊一副打定輸數姿態示人，歐盟方面也擺出「你頹我更頹」陣勢，發表類似應變計劃為英國一旦硬脫歐鋪定後路，以維持航運及金融市場穩定。



不惜「無序脫歐」也要拿到更好協議的英國政客，究竟是真心為英國利益着想，抑或恃着「玩出火於我何干」、為撈取政治利益賭上全國利益也不顧？無論如何，文翠珊與歐盟不約而同出台緊急應變計劃，不無利用「利益持份者」向硬脫歐主張者施壓之用心，營造無序脫歐山雨欲來的氛圍，透過他們的力量迫使硬脫歐陣營讓步，為文翠珊促成「英國脫歐協議草案國會過關」製造更佳條件。只可惜，這一策略不免加重商家戒心，對未來在英國擴大投資更趨保守。



有著名會計師事務所估計，英國一旦脫歐，將從當前的全球第五大經濟體跌至第七位，甚至被前殖民地印度超過頭。英國正式脫歐前風波不斷，恐怕進一步震散投資者信心，或連經濟「全球第七」席位是否保得住也未可知。