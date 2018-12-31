二○一八年將完結，有政黨公布本年度的年度字為「順」字，如此結果實在教港人百般滋味在心頭。皆因在港府的混帳管治之下，香港過去一年諸事不順，而且未來一年情況還會更加嚴峻。



先說香港的法治，林鄭月娥千挑萬選，結果選出個鄭若驊擔任律政司司長一職，怎知此君「不負所望」，年頭甫上任即爆出大宅僭建醜聞，到了年尾又因在僭建風波中免受檢控，引發全城怒吼，中間還貫穿律政司放棄檢控前特首梁振英UGL案，又以「證據不足」放生漢奸黎政治黑金案，將漢奸黎刑恐東方報業記者案死拖爛拖不提告等種種包庇權貴、漢奸的惡行，令左中右陣營皆對其深感「唔順」。鄭若驊多次在有關支持度的民調中「墊司底」事小，香港法治蕩然、司法無存事大，一個沒有法治的香港，只會亂，絕不會順。



說到亂，香港基建井噴式爆出豆腐渣工程醜聞，不止施工者亂來，港府更是監管混亂。運房局局長陳帆每月支取高薪，到頭來不監不管，表現與辦公時間瞌眼的偷懶看更無異，納稅人不止月花三十幾萬養庸官，還要為問題基建拆卸重建埋單，錢多付了之餘，通車又遙遙無期，失卻經濟效益，怎麼說都是「冤」，而絕不是「順」。



貼錢買難受的還有南亞假難民問題，港府對南亞兵團亂港懶理，假難民除了肆虐深水建「南亞村」、到旺角闢「南亞新村」，近日更殺入南丫島作亂，這都是拜港府對假難民軟手軟腳所賜。港府一味婦人之仁，既送上人道援助，又貼錢供其打官司，本年度用於假難民開支高達十四億元，可是假難民卻對港人百般滋擾，打家劫舍、非禮強姦。凡此種種，一字記之曰：冤。