二○一八年即將過去，送舊迎新，回顧總結是市民的指定動作。回顧過去一年，港大民研計劃及香港研究協會的民調均顯示同一結果，就是受訪港人不滿意香港今年整體發展的情況多於滿意。若深入分析受訪者年齡組別，港大民研的結果顯示，十八至廿九歲市民最不滿香港過去一年發展，有多達四成七；再結合民調對新一年的期盼，會有一個更完整的畫面，有五成市民預期來年香港整體發展會惡化，另外四成一市民認為政府來年最需要處理房屋問題。



港人對於過去一年不滿，進而對明年整體發展憂心忡忡，由民生改善、就業前景，再到政治環境膠着，都有過半數受訪者表示無信心，這結果並不令人意外。首先，政府庸官當道，市民亦「有眼睇」，九名司局長高官在十一月民調民望齊創新低，當中負責覓地建屋工作的發展局局長黃偉綸，以及運輸及房屋局局長陳帆榜上有名。



正所謂「事出必有因」，各界均視房屋問題為重中之重，政府似乎仍停留在「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的階段，其中施政報告提出明日大嶼填海計劃，被指未能就當前房屋問題對症下藥，再加上燃燒巨額儲備，政府高官要說服港人「開綠燈」支持計劃，甚或於社會上取得主流共識，仍然是漫漫長路。



由此觀之，政府與其對明日大嶼填海計劃望穿秋水，倒不如以洪荒之力，收回已空置多時的政府用地及校舍，以及發展棕地，全方位去拚出全民搵地，增加單位供應量的藍圖，才是治標又治本，至少港人看在眼內，心裏仍會抱有丁點希望。



其次貿易戰的影響陸續浮現，香港作為外向型經濟「有苦自己知」，政府最及時的做法，就是在新一份財政預算案繼續利民紓困，「撐就業、穩經濟」。港人於新一年要自求多福，還是可指望尚有同理心的政府，時間將可證明一切。