福建省龍岩市近日發生一起行兇者劫持公交巴士撞人事件，造成八人死亡、二十二人受傷。官方通報稱，事件是一宗報復社會事件。今年以來，內地類似惡性事件時有發生，除刀砍學生或成年人外，還有火燒公交車或者商場，以及其他方式的濫殺無辜，民眾防不勝防，報復社會所造成的傷亡，幾乎成為社會公害。



事實上，最近兩個多月，內地已發生三宗報復社會事件，包括四川樂山市一男子曾因土地問題被警方拘押，心懷憤怒而用土製炸彈炸公交巴士，至少十七人受傷。遼寧省葫蘆島市一男子因夫妻矛盾輕生厭世，駕車逆向衝撞過路人群，造成五死、十九人受傷：湖南衡陽一男子因患絕症因而駕車衝進人群，之後下車持刀斬人，造成十五死、四十三傷。



幾乎所有事件都是一起隨機的極端事件，而這些針對平民的行兇事件，大致分成兩類，一類是沒有一個具體的因素或動機，只是行兇者性格孤僻暴躁，行為極端；一類是行兇者遭受到了某種明顯的或他自以為明顯的不公對待，在其向政府和社會訴諸求助渠道無果後，衍生行兇殺人報復社會的念頭。



從社會的角度看，這種針對弱勢平民的瘋狂發洩和報復行為，是一種典型的互害模式。需要反思的是，隨着社會經濟的發展，何以此類行為比以前反而更多？不客氣地講，中國就是個社會治理失敗的國家，社會治理的失範和失序到處可見，觸目驚心。



內地改革開放數十年來，隨着社會分化問題日益嚴重，以致弱者殘害弱者的刑事案件劇增。另一方面有研究報告，在中國罹患精神疾病的人數也在增加，而生活節奏加快、社會不公，也令一大批底層不如意者或對社會不滿者思想極端，成為百姓身邊的定時炸彈，隨時引發血案。



尤其是獨狼式襲擊，基本是無解的，因為沒法知道一個人在想甚麼，而且他又沒甚麼恐怖主義背景能引起有關部門關注。至於老生常談的需解決社會矛盾、社會不公的問題，遠水不解近渴，法律對於這些厭世輕生、一心想報復社會的罪犯，更是沒有太大作用，因為他們本來就一心求死，只不過想在死之前拉幾個墊背的。



其實，弱者對弱者的報復，表面上看是偶然和隨機事件，但剖析其成因，會發現它是一個政治和社會問題。要解決它，也只能從政治和社會入手。對於整體社會來說，則需要恰當的機制引導負面情緒，不要使其積累。比如，允許合法地表達意見訴求，還需要各個層面的溝通機制，比如政府隨時接受民眾和媒體質詢等。法律層面來講，不但在於懲治暴力，也在於預防暴力，在於使所有人相信訴諸法律，永遠強於訴諸自己的拳頭和刀子，但從地方政府及相關部門的治理措施看，對於報復社會事件，往往局限於頭痛醫頭、腳痛醫腳，一旦出事，往往會風聲鶴唳，草木皆兵，而時日一長，則又放鬆了警惕。



長效機制上，防範重點依然在於社會、家庭、個人三元結構的協力，加強對報復社會型犯罪易發的公共場所的防範工作。其實，內地政府的維穩機制，本來完全可以用來預防這些突發事件，例如可以通過社區組織對有極端行為人士及精神病患者進行監控。



還可以建立大數據體系，對所有互聯網訊息進行甄別收集活動，對某些敏感詞彙進行發布搜索、諮詢、瀏覽的人員進行重點監控。心理危機干預的亦應包括潛在犯罪分子，建立全社區覆蓋的心理診所、講座、社會宣傳等方式助人群對負面情緒進行調節，以消弭極端情緒誘發的犯罪。提升民眾安全意識和防範能力，降低類似犯罪的社會危害性。