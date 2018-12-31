正論：扶貧政策徒口惠　少年識盡愁滋味

一八年接近尾聲，又到了基層小朋友為港府扶貧政策評分的時候，以一百分為滿分，港府只獲評二十三分，較去年下跌兩分，也是連續十三年不合格。少年識盡愁滋味，證明港府一再吹噓的加大扶貧力度、關注跨代貧窮問題，完全口不對心，高官知道醜字怎麼寫嗎？



童言無忌，港府扶貧政策效果如何，小朋友最有發言權。事實上，在涉及兒童的政策中，僅教育一項勉強合格，其他的全部「肥佬」，尤其在中港家庭團聚及新移民受歧視問題上，港府食「零雞蛋」，醫療服務及兒童貧窮政策也只有可憐的一分。



香港房屋問題積重難返，也深深地困擾着基層兒童，不少孩子吃飯、睡覺、做功課及娛樂活動，統統在一張窄窄的碌架床上完成，有很深的自卑感。正如有位同母親住於深水埗百呎劏房、現年十歲的新移民小朋友坦言，「同學屋企大部分大過我，都會有啲羨慕」，希望家中可有更多的空間。然而，理想很豐滿，現實很骨感，由於港府拓土建屋寸步難行，公屋申請大排長龍，平均上樓輪候期一延再延，基層人士改善生活空間真是談何容易。



貧窮不僅限制了孩子們的生活空間，更限制了他們的想像及發展的空間。不少窮孩子流連於十元錢的玩具前，就是因為囊中羞澀，同齡人享有的補習、課外活動、社交、旅遊、遊學等與他們無緣，他們的生活軌迹往往局限於家中及學校之間，甚至港島都沒有去過，偶爾一次去迪士尼樂園、海洋公園，簡直是天大的驚喜。生活艱難，大多數窮孩子都輸在起跑線上，他們進入優質學校的機會十分渺茫，上大學的比例比別人低，將來找到好工作、改善生活環境的概率同樣低，跨代貧窮成為揮之不去的夢魘。



港府完全不知道基層孩子生活在水深火熱中嗎？非也。早前扶貧委員會公布統計數字，香港貧窮問題進一步惡化，如今是五個港人一個窮，五個孩子中亦有一個窮，即使在扶貧政策介入後，貧困兒童仍然按年增加五千三百人，足證港府的扶貧政策軟弱無力，基層兒童度日如年。



如果香港是第三世界，巧婦難為無米炊，港府對窮孩子愛莫能助，那還情有可原，但事實是，香港是發達社會，港府被譏「富到着不到襪，窮到只剩下錢」，奈何涼薄成性，守財奴上身，寧願公帑放在庫房中腐爛，也不想花在有需要的地方。至於港府聲稱推動的一系列措施幫助兒童脫貧，例如低收入人士在職家庭津貼、書簿及學費減免等，都是小打小鬧，小恩小惠，解決不了根本問題，全港貧窮人口不減反增，正是最好的說明。



說到底，要解決兒童貧困的問題，首先須解決家庭貧窮的問題，在這方面港府可以做的事情不少，除了提高現金津貼，增加託兒服務、解放父母的工作能力，是最基本亦是最關鍵的一環。港府連這最基本的工作都做不好或不想做，不管如何強調重視兒童貧窮問題，都是一句空話。



