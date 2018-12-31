功夫茶：愛護動物非做騷　修例嫌遲不嫌早

習主席話，開放金融市場嘅措施「宜早不宜遲，宜快不宜慢」，其實點止國家大事要快做早做，保護動物嘅措施都係一樣，否則愛得太遲，後悔莫及。



話口未完啫，尋日又發生一單懷疑虐待唐狗案。話說元朗錦上路一間村屋嘅屋主報警，指租客欠租多月，最近仲玩埋失蹤，遺下四隻唐狗喺屋內無人照顧，就快缺水斷糧。業主唔忍心，擺低糧水畀狗狗吊命，點知一睇屋內環境亂過亂葬崗，四處狗糞垃圾，當堂暈低咁滯，猛咁向記者呻，租客唔止玩殘屋主，仲遲早玩死啲狗添。



咁又係呀，聽聞租客失蹤已有一段時間，本身養咗六隻狗，最終只帶走兩隻，可憐四隻唐狗成為無主孤兒，盼極唔見主人歸來，冇嘢食冇水飲，你話幾冇陰功吖。雖然警方後來聯絡到涉事狗主兼租客，但無人被捕，唔通連法律都唔可以為狗狗討回公道？



冇錯，法律可能真係制裁唔到呢啲無良主人。何解？目前本港主要靠《防止殘酷對待動物條例》懲罰兇徒，弊在法例過時，罰則過輕，而且只針對拳打腳踢一類虐待動物行為，棄養並不適用。鬼咩，呢條法例承襲自英國一個世紀前嘅動物保護法，有幾out可想而知，英國十多年前已改以《動物福利法》取代，香港好學唔學，應改唔改，唔怪得頻頻有動物遭殃嘞。



可能畀人鬧得多，終於知衰啩，林鄭早前喺「臉書」發文，話願意花時間關注動物權益喎。港府計劃以《動物福利法》取代《防止殘酷對待動物條例》，引入「照顧者責任」，棄養動物即屬違法，並規定照顧者必須為動物提供合適環境及飼料，提升動物福利。



即係咁，當局每年接獲嘅虐待動物投訴個案超過二百宗，但多年來被起訴嘅淨係得幾十人咁大把，證明法例存在極大漏洞，港府終於的起心肝修訂新例，遲到好過冇到，功夫茶舉腳贊成，不過做啲唔做啲嘅老毛病必須要戒。



大家有眼見，新例既冇提高罰則，又冇引入動物警察，如果將來繼續輕饒犯法者，唔係罰款一千幾百，就係判罰社會服務令，入獄頂多一年，有冇阻嚇力，諗都諗得到。何況新例牽一髮動全身，「必須為動物提供合適環境」呢一項，除咗針對動物主人，仲影響埋寵物店及狗場等，香港寸金尺土，人都係住納米樓，動物點至算有合適飼養環境，真係要講清講楚。



點都好，貓貓狗狗係人類最好嘅朋友，保護措施一定要完善。官老爺計劃明年初就新例進行公眾諮詢，最快明年底提交立法會審議，咁就講多無謂，食多會滯，唔好又拉布喇！



