世界視線：金字塔旁染血色　埃及旅業再受挫

埃及首都開羅上周五（28日）再發生致命恐怖襲擊，一輛載有越南遊客的旅遊巴，在開往吉薩金字塔時遇到街頭炸彈襲擊，釀成四死十二傷，暫時未有組織承認責任。埃及政府宣稱翌日分途出動擊斃四十個涉案恐怖分子，並指涉事旅巴偏離指定安全路線，意圖為事件降溫。官方透露這次恐怖分子目標是在國家機構、旅遊景點及教堂發動攻擊，矛頭直指旅客。去年西奈半島恐襲才奪去了逾三百條人命，該國正在復甦的旅遊業再遭重挫。



埃及貴為四大文明古國之一，數千年歷史、源遠流長的尼羅河文化、神秘的金字塔，對外國人構成難以抗拒的吸引力，往昔旅遊業十分興旺。二○一○年旅客人次接近一千五百萬。阿拉伯之春運動爆發，埃及前總統穆巴拉克被推翻，政府重新洗牌導致社會秩序失控、治安惡化，嚴重打擊旅業，遊客人次劇減三分一。其後極端主義組織伊斯蘭國滲透，西奈半島更成為其活躍地帶，嚇退了不少歐美遊客，二○一五年西奈半島發生二百二十四死的炸彈空難，翌年遊客人次更跌至五百五十萬。



現任總統西西二○一四年上任後，向極端主義下戰書，聲稱鐵腕打擊恐怖分子。雖外界一直質疑其成效，但數據顯示，埃國旅遊業是處於反彈軌迹，二○一七至一八年旅遊收入約九十八億美元，增長達百分之一百二十四。其中來自亞洲遊客比重節節上升，特別是中國遊客增長驚人。有消息指，今次恐襲發生前僅三分鐘，載滿中國遊客的觀光巴士經過爆炸地點，與死神擦身而過。



今次事發地點距離世界七大奇迹的吉薩金字塔群不足四公里，驚世謎景獅身人面像近在咫尺，可說是一刀插近埃及旅遊業的心臟地帶，埃及政府迅速的剿滅行動，能否挽回外界信心，有待觀察。但該國旅遊業一再承受的傷害，可以肯定絕非一時三刻可復原。



