功夫茶：拓土報告走過場　專責小組謝幕喇

燈燈燈櫈，各位看官，港府整色整水搞嘅土地大辯論報告終於出爐，不過得出嘅結論老生常談，中短期發展棕地、公私營合作發展農地及局部開發粉嶺高球場三大選項，長遠則要填海，呢啲所謂拓土建議，根本就同「阿媽係女人」冇分別。最怕呢個政府眼高手低，前怕狼後怕虎，咪畀人睇死，到頭來唯一能夠做得成嘅，只有托市民手㬹嘅咋。



呢，土地供應專責小組尋日已向政府提交逾百頁終極報告，小組主席黃遠輝呢頭話相信特衰政府有心解決土地問題，嗰頭就警告港府拿拿臨研究發展棕地，唔好諗住「先做完一樣，再做一樣」，或者「做呢啲，唔做嗰啲」喎。咁即係點？即係諷刺港府拓土獨沽一味，發「明日大嶼」嘅春秋大夢咯。其實，港府放着咁多拓土選項唔理，一味話要填海造地，係有迫不得已嘅苦衷嘅，棕地利益錯綜複雜，難擺平；公私營合作發展農地吖，難逃官商勾結嘅質疑；至於高球場咯喎，更屬於權貴嘅蛋糕，港府夠膽郁咩？



咪話功夫茶唔點條好路林鄭行，想要權貴同鄉紳心服口服攞出土地嚟配合拓土，唔係冇方法，但高官要帶頭做榜樣，率先讓出禮賓府等官邸用地，用嚟起公屋又好，拍賣起私樓又好，用行動話畀全港知，連特首都身先士卒，公而忘私，到時講句說話都大聲啲，其他人亦唔好意思再阻撓土地發展啦。



不過呢，港官最樂見嘅未必係社會就拓土優次達成共識，而係最好拗到面紅耳赤、爭議不斷。皆因冇共識就代表唔使做，可以用諮詢研究嚟拖時間，拖吓拖吓好快五年任期完，拍拍籮柚走人，落葉歸根英倫也好，周遊四海歎世界又好，爛攤子就留畀下一手。



話時話，香港真係無地發展嘅咩？港府明明手握大批荒廢校舍、閒置政府宿舍，本報亦曾報道大埔富善邨附近有笪地，曬太陽已經曬咗廿幾年，而類似閒置養鼠養草嘅土地不知凡幾，更加唔使講土瓜灣、九龍城等舊區重建可以釋放土地，廢棄嘅工廠大廈可以活化，官老爺有地唔去用，偏要製造土地供應緊張嘅假象，呻到樹葉落，林鄭更搞出一場土地大辯論嘅大龍鳳，點知辯論未完，就被林鄭好似衞生紙咁丟埋一邊，此情此景，同當年全民退保搞假諮詢有得揮，你話呢個政府點會重視民意吖，點會理會無殼蝸牛嘅痛苦吖？



講到呢度，功夫茶好替土地供應專責小組唔值，沒有功勞，都有苦勞，咁就被港府一腳伸開，報告淪為明日黃花，仲發表嚟把鬼咩。



