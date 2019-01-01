世界視線：告別平成年代　日停運傳呼台

新年伊始，在日本卻踏入一個時代的終結。自日皇明仁一九八九年一月八日繼位開始使用的平成年號，預計至今年四月三十日讓位予德仁親王後結束。與此同時，平成年代象徵之一的傳呼機，日本最後一間傳呼服務公司宣布今年九月底停止服務。手機未盛行年代，傳呼機是談戀愛即時傳情的法寶，被喚為「口袋鈴」，日本中年網民聞訊紛紛以當年暗號發文緬懷。



傳呼機在八、九十年代大行其道，是商務助手，也是人際關係橋樑，補救了固網電話乏流動性的缺點，但千禧年後隨着手機普及化而漸被淘汰。其實很多先進國家的傳呼機服務早已停止運作，但日本到今時今日，關東地區依然有一千五百人使用，有分析指是與人口老化有關，其實亦反映日本停滯不前的悶局。



白頭宮女話當年，傳呼機的光輝歲月碰上日本泡沫經濟，是該國戰後僅次於六十年代末的經濟高速發展期，由一九八六年後期到一九九一年初的四年多時間，先是日圓急速升值掀序幕，之後投機活動蓬勃，地產及股市上揚，再陷入膨脹，當時日經指數一度逼近三萬九千點，全國亢奮的氣氛喊出了「日本是世界第一」的口號，燈紅酒綠、奢侈消費背後，忽視了資產價格與實業脫節，之後泡沫爆破，日經指數一度跌至一萬四千點，出現破產結業狂潮，背負一世樓債者不計其數，平成年代除了頭幾年風光，之後長達一代人承受消費萎縮、經濟不振的後遺症。



繼後的日本領導人都背負振興經濟的重擔，近年首相安倍晉三便是以寬鬆貨幣政策救市也救自己的政途。窮則變，變則通，像傳呼機網絡仍能在其他領域派上用場，醫生也常用傳呼機，因為信號不會影響精密醫療儀器，地牢及密閉空間接收能力亦遠勝手機，緊急時候不會呼救無援。日本最後的傳呼台也表示今後主力發展防災無線業務，呼籲正面看待停台事件。



昔日亞洲經濟龍頭，日劇及音樂也曾在區內領風騷，平成年代告終，一切俱往矣，不知何日能東山再起，但日本重振雄風的拚勁，比起同病相憐卻不思進取的香港，希望還是有的。



