神州觀察：最高法院現內賊　依法治國路艱難

內地連日遭寒潮襲擊，但比天寒地凍更令人心寒的是，被指為民沉冤昭雪最後希望的最高法院再現司法腐敗，兩年前在審理陝西千億礦權案期間，案卷竟然離奇失蹤，疑有人圖干預司法，事件顯示中國依法治國之路仍路途艱難。



陝西千億礦權案案情複雜，簡單描述就是一家民企與國企合作勘探出巨大礦產資源後，被有權有勢者侵吞，民企一審在陝西省高院勝訴後，案件上訴到最高法院，之後推翻發回重審，而勘探出來的豐富資源，本來是民營老闆的一場造化，沒想到卻成了一場劫難，甚至曾因維權被拘留一百多天，直到一七年底才在最高法院終審判決民企勝訴。



但是一年之後，判決仍然沒有得到執行。有內地名嘴日前表示，就在判決前一年即一六年的十一月，該案二審全部卷宗在最高法院一次性丟失。最高法院最初反駁是謠言，但主審該案的法官日前拍短片證實丟失案卷，更稱為免遭不測，拍片留證據，最高法院才改口宣布啟動調查。



從前述背景看，卷宗丟失或成為判決無法執行的主要原因，但如此奇異的事件竟然發生在最高法院之內，實在是不可思議。據報道，中共建政近七十年來，最高法院的其他卷宗從來沒有丟失或被盜過。顯然，千億礦權案卷宗的丟失絕不是天災，根本就是人禍，或牽涉一大批官員。



事實上，此案延宕十多年，與該案有關的時任陝西省國土廳廳長王登記、副廳長梁楓、總工程師楊建軍，以及涉案民企合作方西勘院原院長陳磊等人也紛紛落台，而該民企舉報的最高法院前副院長奚曉明也因貪腐過億元被判終身監禁。問題是，雖然最高法院最終判決民企勝訴，為何卻要掩蓋卷宗失竊事件，兩年不查，還要逼到最高法院法官拍片自保人身安全？是否背後還有更大的保護傘？



內地司法腐敗備受詬病，很多法院判案並不是以法律為準繩、以事實為依據，而是以金錢為準繩、以關係為依據，誰給的錢多就讓誰贏，誰的靠山硬就讓誰勝，「法律面前人人平等」淪為笑話。部分法官的所作所為，不僅嚴重損害司法部門的公信力，更令民眾對法院失去信任。正因如此，歷年兩會上，最高法院和最高檢察院的工作報告都成為眾矢之的。



眾所周知，法院是最能體現法制社會、依法治國的場所，代表着百姓說理的地方，而內地「人民法院」也定義了法院是人民的法院，法官的權力是人民賦予的，而不是金錢或達官貴族賦予的。顯然，最高法院必須盡快徹查卷宗丟失真相並揪出幕後黑手，以挽回公信力，否則上樑不正下樑歪，導致地方法院未來製造更多冤假錯案，還談何全面依法治國？



