正論：年年歲歲花相似　歲歲年年憂風雨

一八年成為歷史，一九年迎面走來。辭舊迎新，維港兩岸依然熱鬧，午夜倒數的歡呼聲依然響亮，然而「新年快樂」的善頌善禱穿不透天空的陰霾，驅不散寒潮侵骨，近日有民調顯示超過一半受訪者預期來年香港整體情況會進一步惡化，道盡了港人心中的惆悵。



過去的一年，香港幾乎沒有一日消停。基建工程紛紛淪為豆腐渣，全港首條千億鐵路沙中線隨時需要拆卸重建；香港遭史上「最強颱風」山竹襲擊，港府應對失據，善後無方，後遺症至今可見；司法領域更是重災區，律政司司長鄭若驊先是捲入大宅僭建醜聞，繼而為放生權貴而「僭建」新的檢控原則，尤其是放生壹傳媒黎智英的政治黑金案，拖延處理佔中案，及對東方報業記者遭刑事恐嚇案置之不理，在在證明律政司已淪為反中亂港勢力的保護傘，法治「核心價值」變成「偏心價值」，更大更多的亂象還在後頭。



至於困擾香港的經濟問題、安老問題、房屋問題、醫療問題、教育問題、假難民問題等，尾大不掉，積重難返，可見的未來都看不到紓緩的迹象。房屋問題更是焦點，港府拓土建屋寸步難行，致使公屋輪候期一延再延，無殼蝸牛上樓夢愈來愈遙遠，被港府用來應付民意的土地供應專責小組淪為明日黃花，而港府主催的「明日大嶼」填海計劃則有如海市蜃樓般虛無縹緲。這邊廂港府窮到只剩下錢，那邊廂不少基層市民卻生無片瓦遮頭，死憂葬身之地，甚至三餐都成問題，一個充滿怨氣戾氣的社會，想安寧又談何容易。



各種亂象長爆長有，說到底是港府管治無能。昨日除夕，土木工程拓展署又被踢爆「自製炸彈」醜聞，將軍澳藍田隧道工地有一箱危險品，竟然因為人為犯錯而遺漏車上無人知情整整一夜。香港號稱擁有全球最嚴格的爆炸品管制制度，只要當局嚴格執行上落貨登記程序，就不可能出現如此烏龍的一幕，這個醜聞堪稱官僚胡混度日、香港危機四伏的縮影。今次沒有發生危險品爆炸或被盜事故，但次次都有這麼好彩嗎？



展望新一年，唏噓多於歡笑。流感高峰期未到，公立醫院急症室及病床再次人滿為患；電費、交通費紛紛加價，小市民百上加斤，尤其是樓市連跌四月，為動盪的市場帶來巨大風險。縱觀國際大勢，更是陰晴難測，中美貿易戰堪稱是最大的危機，雖然美方聲稱談判已取得重大進展，但就算在休戰三個月內達成妥協，也只會是暫時的、不可靠的。中美之爭的實質不在於貿易不平衡，而在於美國為維持其霸主地位，全力、全方位封堵中國的崛起。新冷戰的鐵幕已經徐徐降落，夾在中美兩大經濟體之間的香港不可能獨善其身。



年年歲歲花相似，歲歲年年憂風雨。新的一年挑戰更多，變數更大，壓力更重，危機更深，注定又是一個不平靜之年，慣經風雨仍能挺過來的香港人，只能沉着應對，步步為營。



