東北亞憂心忡忡的是日本。日本在一九八五年第二次戰敗於美國後，本來安心做美國的附庸，保住全球第二大經濟體和國內的繁榮安定，可是歐盟與中國同時崛起，日本只能成為第四大經濟體，南韓則緊隨其後。九十年代泡沫穿破之後，日本經濟處於失去的二、三十年，卻面對人口減少，以及原有的大企業集團在國外競爭壓力下大批倒閉和衰落。日本人口繼續加快萎縮，單靠海外投資的收益，亦未必足以填補每年的外貿逆差，更不夠支撐因照顧嚴重老化人口帶來的財政赤字。或許日本社會還是穩定，人民的收入卻是相對減少，貧窮問題開始嚴重。替代自民黨執政的政黨亦無對策挽狂瀾於既倒，民主黨政府更被福島核洩漏問題嚇破了膽。



自民黨的小泉想依靠美國，到安倍已清楚看到政策若不大變，日本必然進一步衰落，而安倍想藉擴軍來救經濟，卻碰上特朗普意圖推行第二次日美貿易摩擦來打擊日本，日本現時的經濟條件再經不起第三次戰敗於美國。



安倍及自民黨能做的便只有兩個對策，一是放寬外來勞工入籍，正式推行移民政策來紓緩人口老化與減少危機。二是與中國合作，即是二○一八年初中日協議在第三國市場上兩國企業合作互補長短，不作惡性競爭。這是對一帶一路倡議的肯定，也暗含在全球化範圍今後更協調的合作。與中國關係改善另一重心是反對美國的單邊主義，堅持多邊的貿易談判。只要特朗普繼續到處樹敵，中日便會走在一起合力抗衡。